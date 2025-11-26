Корнієнко та заступниця генсекретаря НАТО Шекерінська обговорили посилення військової допомоги Україні

Фото: https://www.facebook.com

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко та заступниця генерального секретаря НАТО Радміла Шекерінська обговорили питання посилення військової допомоги Україні.

"У Верховній Раді України провів зустріч із заступницею генерального секретаря НАТО Радмілою Шекерінською… Поінформував про продовження російської агресії та ракетні удари по містах нашої держави... Акцентував на необхідності посилення військової допомоги, зокрема надання систем протиповітряної оборони для захисту українців", - повідомив Корнієнко у Фейсбуці у середу.

Перший віцеспікер наголосив, що Україна працює над активізацією мирних зусиль.

"Окреслили наші ключові принципи — з першого дня війни Україна прагне миру, який поважає нашу незалежність, суверенітет і гідність українського народу", - зазначив Корнієнко.

Він запевнив Шекерінську в намірах України поглиблювати співпрацю з НАТО, зокрема на міжпарламентському рівні.

"Вдячний за цей візит та наш діалог, що підтвердив позицію, озвучену пані Радмілою: "Ми тут, бо НАТО було, є і буде стояти з Україною", - відзначив Корнієнко.