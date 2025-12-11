Інтерфакс-Україна
13:47 11.12.2025

Питання проведення виборів потребує серйозного обговорення за участі всіх гілок влади – перший віцеспікер Ради Корнієнко

Перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко наголосив, що питання проведення виборів в Україні потребує серйозного обговорення за участі всіх гілок влади та громадськості, адже спершу потрібно напрацювати відповідну законодавчу рамку.

"Наразі немає жодних ні законодавчих ініціатив, ні чернеток, ні навіть драфтів подібного законодавства. Над ним треба працювати, якщо ми хочемо, щоб воно з'явилося. І очевидним є те, що такі речі мають пройти достатньо серйозне обговорення в парламенті з представниками різних суспільних течій, громадських організацій. Звичайно, уряд теж повинен брати участь у цьому. Відповідно, щоб розпочати такий процес, треба всім разом сісти, обговорити і зрозуміти, куди ми можемо далі рухатись у парламенті, розроблюючи це законодавство", - написав Корнієнко у Facebook.

За його словами, Україна не проводить вибори "не від хорошого життя".

"Якщо є від нас необхідність дати законодавчу рамку – ми її дамо. Але зрозуміло, що неможливо діяти без безпекової рамки, яку, знову-таки, Президент Володимир Зеленський правильно вказав, мають дати партнери, в першу чергу, Сполучені Штати і європейські наші колеги… На жаль, зараз ми не можемо гарантувати безпеку і в день виборів, і агітацію на дуже значній частині території. Це прифронтові наші селища, містечка біля лінії фронту", - наголосив перший віцеспікер.

Він додав, що також є питання щодо виборців, які перебувають за кордоном, військових на фронті, внутрішньо переміщених осіб. "Кількасот тисяч виборців – ми не можемо ними знехтувати і маємо створити для них умови, як вони можуть волевиявитися", - сказав Корнієнко.

Як повідомлялося, раніше, 9 грудня, президент США Дональд Трамп наголошував на необхідності проведення президентських виборів в Україні, зазначаючи, що "У них давно не було виборів… Пора організувати їх". У відповідь президент України Володимир Зеленський заявив, що просить США та Європу забезпечити безпеку для їх проведення, після чого Україна буде готова провести вибори протягом 60–90 днів. Він підкреслив готовність до голосування, але зазначив, що для цього необхідна безпека та законодавча основа для легітимності.

Також Зеленський провів розмову з представниками Верховної Ради, і заявив про очікування від них бачення щодо можливості проведення виборів під час воєнного стану.

