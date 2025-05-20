До HRMIS підключено 987 держорганів - голова НАДС Алюшина

До Інформаційної системи управління людськими ресурсами (HRMIS) підключено 987 державних органів, повідомила голова Національного агентства України з питань державної служби (НАДС) Наталія Алюшина.

"Станом на 19 травня 2025 року до HRMIS підключено 987 державних органів, що становить 87% відсотків від їх загальної кількості, внесено понад 47 тисяч карток працівників. З початку 2025 року до HRMIS підключено 219 органів", - йдеться у повідомленні Нацагентства по результатам участі Алюшиної у засіданні Координаційної ради з питань реформування державного управління.

Крім того, очільниця Агентства висвітлила ситуацію із станом підготовки до подальшого впровадження інформаційної системи управління людськими ресурсами з урахуванням вимог Плану України (Ukraine Facility).

Як повідомлялося, План пріоритетних дій уряду на 2025 рік передбачає, що в 2025 році HRMIS має бути впроваджена у 80% міністерств та інших центральних органах виконавчої влади.

План реалізації програми підтримки Ukraine Facility передбачає реформу оплати праці державних службовців, відновлення конкурсів на державну службу, запуск HRMIS і відновлення роботи Єдиного порталу вакансій державної служби у 2025-2026 роках.