НАДС розпочало консультації з громадськістю законопроєкту щодо відновлення конкурсів на держслужбу

Національне агентство з питань державної служби (НАДС) розпочало консультації з громадськістю проєкту закону щодо відновлення проведення конкурсів та удосконалення порядку вступу, проходження, припинення державної служби.

Зокрема, законопроєктом передбачено положення щодо відновлення конкурсів на посади державної служби, а також унормовані строки оголошення та проведення конкурсів на посади, на які призначено осіб під час дії воєнного стану без конкурсу.

Пропонується, що після припинення ведення бойових дій на відповідній території, але не пізніше шести місяців з дати завершення бойових дій навідповідній території (визначеній у переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ), на посади держслужби, посади в органах місцевого самоврядування, посади керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, посади керівників комунальних підприємств, установ, організацій оголошується конкурс.

Граничний строк перебування особи на посаді, на яку її призначено під час дії воєнного стану без конкурсу, становить 12 місяців з дня припинення ведення бойових дій на відповідній території.

Згідно з законопроєктом, до складу Комісії з питань вищого корпусу держслужби входять по представнику Верховної Ради, президента, Кабінету міністрів, керівник НАДС, фахівець з управління персоналом (входили до складу і раніше), а також пропонується ввести в склад Комісії фахівця зпублічного управління та адміністрування за поданням НАДС і представника від громадських об'єднань. Крім того, передбачається, що Комісія зможе залучати до проведення конкурсу професійних експертів у відповідній галузі (не більше двох), представника держоргану, в якому проводиться конкурс на посаду категорії "А", і представника громадських об'єднань у відповідній сфері.

Серед іншого передбачено, що для досягнення гендерного балансу серед членів Комісії, при затвердженні її персонального складу забезпечується рівне представництво жінок і чоловіків.

Ще однією новелою проєкту закону є запровадження внутрішнього конкурс на зайняття посад державної служби. Зокрема, з метою швидкого та ефективного заповнення посад держслужби за рішенням суб’єкта призначення в держоргані може бути проведений внутрішній конкурс на зайняття посад державної служби категорій "Б" і "В", участь в якому можуть брати виключно держслужбовці державного органу, в якому оголошується такий конкурс.

Відзначається, що під час визначення переможців конкурсу, для досягнення гендерного балансу в держоргані можуть застосовуватися позитивні дії щодо надання переваги під час вибору переможця конкурсу кандидату тієї статі, яка менше представлена у цьому держоргані, за умови рівної професійної компетентності кандидатів.

Крім того, пріоритетне право на призначення має кандидат, який має статус ветерана війни за умови рівної професійної компетентності кандидатів.

Також з метою можливості активного пошуку та широкого залучення кандидатів для зайняття посад держслужби передбачено створення кандидатського резерву, до якого включаються особи, які під час проведення конкурсу включені до загального рейтингу кандидатів на посади держслужби категорії "Б" і "В, та особи, пропозиції щодо кандидатур яких внесені Комісією суб’єкту призначення.

Кріс того, із кандидатів на посади держслужби, яких суб’єкт призначення може повторно визначити переможцями конкурсу формується кадровий резерв.

Відзначається, що під час перебування у кадровому резерві кандидат може бути призначений без проведення конкурсу на посаду держслужби, наяку він проходив конкурс, або на іншу посаду в цьому держоргані або іншому органі такої ж юрисдикції, в межах сім’ї та рівня посади.

Пропонується установити, що кандидати зараховуються до кандидатського резерву або кадрового резерву строком на один рік.

Також пропонується встановити, що підставою для припинення державної служби за ініціативою суб’єкта призначення є отримання держслужбовцем двох підряд негативних оцінок за результатами оцінювання службової діяльності (на сьогодні достатньо однієї негативної оцінки).

Серед іншого передбачено, що НАДС буде здійснювати адміністрування Єдиного порталу вакансій публічної служби, інформаційної системи управління людськими ресурсами в державних органах, веб-порталу управління знаннями у сфері професійного навчання.

Як повідомлялося, з 20 травня 2022 року на період дії воєнного стану на посади державної служби та посади в органах місцевого самоврядування можна призначати без конкурсного відбору.

У серпні 2023 року голова НАДС Наталія Алюшина заявила, що є всі технічні та організаційні можливості для відновлення конкурсів у всіх державних органах. У грудні того ж року Алюшина виступила за вдосконалення та повернення конкурсної процедури на держслужбі.

В лютому 2024 року перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко спрогнозував відновлення конкурсів на держслужбу до осені, але заявив, що процедура потребує низки змін.

В березні 2024 року міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов заявив, що під час відновлення конкурсних доборів на державну службу категорії “А” потрібно відтермінувати конкурси на посади, які вже заповнені в умовах воєнного стану. В серпні 2024 року Немчінов припустив, що до кінця 2024 року буде підготовлено загальну модель відновлення конкурсів на держслужбу, а у 2025 році законопроєкт точно буде проголосовано.

План реалізація програми підтримки Ukraine Facility передбачає реформу оплати праці державних службовців, відновлення конкурсів на державну службу, запуск інформаційної системи управління людськими ресурсами (HRMIS) і відновлення роботи Єдиного порталу вакансій державної служби у 2025-2026 роках.