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14:39 05.03.2025

Оприлюднено порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2025р - УЦОЯО

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Оприлюднено порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2025р - УЦОЯО

Міністерство освіти і науки України оприлюднило порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2025 році, повідомляє Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

"Випробування для вступу на бакалаврські програми до закладів вищої освіти України у 2025 році буде проведено у форматі національного мультипредметного тесту (НМТ). У межах НМТ кожен учасник буде виконувати завдання із чотирьох навчальних предметів, три з яких є обов’язковими (українська мова, математика та історія України), а один — на вибір із переліку (українська література, іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська), біологія, хімія, фізика, географія). Предмет на вибір вступник вказуватиме під час реєстрації для участі в НМТ", - йдеться у повідомлені УЦОЯО.

Відзначається, що оскільки характеристикою сертифікаційної роботи НМТ не передбачено завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю, одразу після проходження тесту кожний учасник дізнається про кількість набраних тестових балів за виконання завдань із кожного предмета НМТ, а далі бали буде переведено до шкали 100–200.

"Для отримання результату за шкалою 100–200 з кожного предмета НМТ потрібно набрати не менше 15% від загальної кількості тестових балів", - додали у відомстві.

В Центрі оцінювання зауважили, що для вступу, крім результатів НМТ-2025, також можна буде використовувати результати НМТ 2022–2024 років.

"Звертаємо увагу на те, що під час розрахування конкурсного бала для вступу на певну спеціальність до результатів з кожного предмета НМТ буде застосовано ваговий коефіцієнт", - йдеться в повідомлені.

Крім того, традиційно для охочих вступати до магістратури у 2025 році проводитимуть єдиний вступний іспит (ЄВІ), а також єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ).

"Цьогоріч, як і в попередні роки, для вступу на будь-яку спеціальність (незалежно від форми навчання ー очна чи заочна, бюджетна чи контрактна тощо) потрібно буде ЄВІ. Водночас для вступу на окремі спеціальності, окрім ЄВІ, знадобляться результати ще одного вступного випробування ー ЄФВВ, яке передбачає оцінювання рівня підготовленості вступника з фаху", - додали у відомстві.

Як повідомлялося, у 2025 році НМТ включає тестування з обов'язкових навчальних предметів: "українська мова", "математика", "історія України" та навчального предмета за вибором ("іноземна мова", "біологія", "географія", "фізика", "хімія", "українська література"). НМТ з історії України охоплюватиме весь курс історії з найдавніших часів до сьогодення. Тестування відбуватиметься під час основних і додаткових сесій. Основні відбуватимуться протягом 14 травня - 25 червня; додаткові - 14-25 липня. Реєстрація заяв для участі в ЄВІ та ЄФВВ триватиме з 2 до 23 травня включно.

Теги: #уцояо #нмт #вища_освіта #мон

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