Ольга Будник: Наше завдання – щоб талановита молодь бачила перспективу вдома, а за кордоном залишалася амбасадорами України у міжнародній академічній спільноті

Ексклюзивне інтерв'ю радника – уповноваженої президента України з питань Фонду президента України з підтримки освіти, науки та спорту Ольги Будник агентству "Інтерфакс-Україна"

Автор: Марія Колмакова

Напрям безпеки в освіті сьогодні є одним із головних пріоритетів діяльності держави. Як Фонд Президента України долучається до цього напряму - чи маєте власні ініціативи, що поєднують питання безпеки та розвитку освіти?

Фонд президента України як державна інституція працює з талановитою молоддю у сферах освіти, науки та спорту: це інтелектуально обдаровані діти, переможці всеукраїнських та міжнародних учнівських олімпіад, спортсмени з високими результатами, молоді науковці з вагомим науковим здобутком. Наше завдання – не дублювати роботу Міністерства освіти та науки (МОН), а зосереджуватися на підтримці обдарованої молоді та інтернаціоналізації вітчизняної освіти, створюючи екосистему можливостей для розвитку людського потенціалу країни. "Підсилюємо сильних" - так звучить короткий слоган Фонду.

Водночас, із початком повномасштабного вторгнення ми ініціювали пілот "Безпечне освітнє середовище". Це відповідь на виклики 2022 року. Пілот реалізується за підтримки ЮНЕСКО, фінансування уряду Японії та у співпраці з МОН і МВС. Він охоплює 12 громад Житомирщини й Одещини, 244 заклади та понад 38 тисяч дітей. Мета – модель школи, що поєднує фізичну безпеку (укриття, алгоритми, безбар’єрність) і психологічну – підтримку ментального здоров’я та готовність колективів діяти під час надзвичайних ситуацій, зокрема військового характеру.

Результати вже є. Підготовлено 110 тренерів із кризового реагування, вони навчили 7 400 освітян у 122 школах і 122 садочках та 350 членів міжсекторальних команд. Розроблено й затверджено МОН (Наказ від 06.06.2024 № 814) типову програму підвищення кваліфікації “Організація фізичного та психологічного безпечного освітнього середовища”. Інклюзивно-ресурсні центри посилені супервізорами – “психологами для психологів”, які підтримують 100 шкільних психологів. На практиці це означає швидшу і якіснішу допомогу дітям, а фахівці не лишаються сам на сам із надскладними кейсами.

А найближчим часом, до кінця жовтня, буде підготовлено 26 тренерів для Запорізького інституту післядипломної педагогічної освіти, у листопаді вони навчать 600 працівників 13 підземних шкіл Запорізької області. До кінця навчального року плануємо охопити ще щонайменше дві прифронтові області, де розпочали роботу підземні школи. Уже цього місяця стартує підготовка 36 супервізорів для 36 інклюзивно-ресурсних центрів у трьох областях.

Далі – масштабування успішних практик разом із МОН. Безпека школи – це не лише укриття, це комплекс: інфраструктура, підготовлені вчителі й психологічна підтримка. Саме цей підхід дозволяє будувати "безпечну школу" по всій Україні.

Фонд президента України активно розвиває міжнародну співпрацю у сфері освіти та науки. Чи планується подальше розширення партнерств із закордонними університетами? Яких результатів уже вдалося досягти у 2025 році?

В період повномасштабного вторгнення Фонд дійсно розширив напрямок інтернаціоналізації української освіти, наш трек став направленим в сторону міжнародних партнерств та взаємодії з іноземними науковими та освітніми інституціями.

Зокрема, можемо говорити про ініціативу Twinning, в рамках якої вже діють 10 магістерських програм подвійних дипломів з університетами Великої Британії. Програми дозволяють студентам отримати одразу два рівноправних дипломи - українського та британського закладу вищої освіти, без необхідності виїжджати за кордон для навчання. Наразі 300 магістрів вже випустилися або закінчують навчання, а 200 студентів навчатиметься у 2025/2026 навчальному році.

Частина програм пройшла міжнародну акредитацію німецької агенції ZEwA, решта – у процесі. Це підтверджує відповідність міжнародним стандартам і відкриває шлях до визнання програм та залучення іноземних студентів у майбутньому. Проєкт реалізується Cormack Consultancy Group за нашої ініціативи й у співпраці з МОН.

Крім того, у 2024 році відбулася масштабна трансформацію ще одного проєкту Фонду “Ukrainian studies go global”. Під патронатом Першої леді України була заснована більш стійка і довгострокова ініціатива – Глобальна коаліція українських студій. Фонд є одним із координаторів Коаліції разом з Українським інститутом, Представництвом президента України в Автономній Республіці Крим, МОН та Міністерством закордонних справ.

Цього року в межах Глобальної коаліції українських студій було підписано 20 меморандумів із провідними міжнародними партнерами у сфері освіти та науки з 10 країн світу. Ще 17 меморандумів перебувають на фінальній стадії узгодження, а співпраця охопить вже 22 країни. 121 іноземна інституція виявила намір приєднатися, та понад 200 українських університетів висловили зацікавлення у співпраці.

Серед партнерів – Університет Тампере та Гельсінський університет у Фінляндії, Університет Преторії та Йоганнесбурзький Університет Вітватерсранда (англ. University of the Witwatersrand) у Південній Африці, Карлів Університет та Університет Градець-Кралове в Чехії, Університет Відня, Університет Грацу, Інсбруцький університет та Університет Клаґенфурта в Австрії, Університет Манітоби в Канаді, Університет Хангук іноземних мов у Південній Кореї, Тартуський університет в Естонії, Університет Л’Аквіли в Італії, Університет Кобе Ґакуін в Японії.

У вересні до Коаліції також долучилися нові американські учасники: Колумбійський університет, Університет Нотр-Дам, Університет штату Арізона, Манор-коледж та Наукове товариство імені Шевченка в Америці (НТШ-А).

Крім того, функціонують магістерські програми з українських студій за кордоном, проведено міжнародні конференції та реалізовано академічні обміни? та вже заплановано біля 40 активностей на наступний рік. Зокрема, в листопаді у Великій Британії планується проведення "українського тижня" - серії подій, виставок, заходів, перформансів, відкритих лекцій, публічних обговорень та дискусій в університетах Сполученого Королівства.

Усе це демонструє, що освітня дипломатія стає системним напрямком роботи Фонду, і, як наслідок, світова академічна спільнота дедалі активніше інтегрує українську тематику у свої дослідження та освітні програми.

Якщо говорити про спортивний напрям роботи Фонду, які проєкти сьогодні реалізує Фонд, і чи є серед них міжнародні ініціативи?

Ми бачимо спорт як важливу складову відновлення суспільства та розвитку молоді. Разом із Міністерством молоді та спорту сьогодні готуємо програму підтримки талановитих спортсменів.

Наш підхід полягає в тому, щоб спортсмени не були змушені обирати між навчанням і кар’єрою. Ми прагнемо створити умови, за яких вони можуть реалізовувати себе одночасно у двох сферах – освіті та спорті.

З цією метою Фонд спільно з Міністерством молоді та спорту розпочав роботу над масштабним дослідженням стану спортивної інфраструктури в українських університетах. Це перший крок до запровадження освітніх грантів і стипендій для талановитих спортсменів, а також до розвитку сучасної спортивної екосистеми у закладах вищої освіти: від оновлених спортивних залів - до створення студентських команд та формування потужної студентської спорт-ліги.

Фактично ми говоримо про інвестицію у нове покоління лідерів. Адже студентський спорт – це також про командний дух, вміння працювати разом, формування сильної спільноти. Якісна освіта та високі спортивні результати мають поєднуватися, створюючи нову формулу успіху для української молоді.

З чим пов'язана необхідність майже втричі збільшувати бюджет Фонду на 2026 рік?

Цього року Фонд запровадив нові щомісячні стипендії президента України за високі освітні досягнення в 11 класі для призерів та учасників міжнародних учнівських олімпіад, а також переможців 4 етапу всеукраїнських учнівських олімпіад. І це потребує адекватного фінансування. Вже з цього навчального року такі студенти-першокурсники, отримуватимуть від держави значні фінансові стимули:

переможці міжнародних олімпіад отримуватимуть по 25 000 грн щомісяця;

учасники міжнародних змагань – 10 000 грн;

переможці всеукраїнських олімпіад І місце – 15 000 грн;

призери всеукраїнських олімпіад за ІІ місце – 10 000 грн, за ІІІ місце – 5 000 грн.

Ми також переглянули розмір і умови отримання стипендії Президента за найвищі результати НМТ: тепер її отримують студенти з 185+ балів з кожного предмета (раніше треба було 200). Розмір підвищено з 5 тис. до 10 тис. грн на місяць. На 2026 рік закладаємо 150 стипендій для переможців та учасників міжнародних олімпіад, 300 – для переможців і призерів всеукраїнських, та 400 – для першокурсників зі 185+ з НМТ з кожного предмета. Ключова умова – вступ до українського університету.

Це чіткий сигнал: їхні досягнення помітні й цінуються державою на найвищому рівні. Ми прагнемо, щоб кожна молода людина, яка має значні освітні досягнення на міжнародній чи національній освітній арені відчувала, що її зусилля мають значення для країни.

Якою командою ви реалізовуєте такі ініціативи?

Команда Фонду невелика, але це не заважає нам реалізовувати масштабні проєкти та закривати широке портфоліо ініціатив. Ми свідомо вибудували роботу з гнучкими процесами й чітким фокусом на результат. Це дозволяє нам вести одночасно великі національні та міжнародні проєкти.

Наприклад, у напрямі інтернаціоналізації освіти та залучення іноземних лекторів до викладання в українських університетах, цього року Фонд став співорганізатором освітньої частини Саміту перших леді та джентльменів. Темою цьогорічного Саміту була освіта – "Освіта, що моделює світ". Фонд відповідав за зміст, залучення іноземних лекторів і формування міжнародного дискурсу про освіту як рушійну силу майбутнього. Саме завдяки освітній складовій Саміт вийшов за межі класичної дипломатичної події та вперше залучив молодь до глобальної дискусії.

У межах освітньої програми відбулося 13 відкритих лекцій у 5 містах України, в 12 університетах та Національному художньому музеї. До них долучилися троє лауреатів Нобелівської премії – сер Пол Нерс (лауреат Нобелівської премії з медицини, Велика Британія), Ширін Ебаді (лауреатка Нобелівської премії миру, Іран), Уїдет Бушамауї (лауреатка Нобелівської премії миру, Туніс), Президент Фінляндії Александр Стубб, Перша леді Литви Діана Науседене, Перша леді Естонії Сір'є Каріс, перший джентльмен Данії Бо Тенґберґ, а також провідні науковці та професори, загалом спікери з 10 країн світу.

Студенти мали унікальну можливість як слухати лекції, так і ставити власні запитання. Водночас міжнародні гості на власні очі побачили реалії українського освітнього процесу під час війни: коли лекцію може перервати повітряна тривога й заняття доводиться продовжувати в укритті. Це безцінний досвід, який дозволив іноземним науковцям і політикам відчути щоденні виклики, з якими працюють українські викладачі та студенти.

Паралельно ми вибудовуємо партнерства й залучаємо донорські кошти для масштабних програм та проєктів. Партнерами виступають як міжнародні інституції та фонди, так і український бізнес.

Які нові програми планує запровадити Фонд?

Серед нових програм Фонду – пілотна програма залучення іноземних професорів з топ-250 університетів світу до викладання в українських ЗВО. Ми чесно визнаємо: сьогодні Україна ще не має свого Гарварду. Але ми можемо зробити інше – запросити професора Гарварду, Оксфорду чи Токійського університету читати лекції тут, в Україні. Це унікальний шанс дати більшій кількості наших студентів навчатися у викладачів із найкращих університетів світу вдома.

Програма сфокусована на 19 критично важливих напрямах для відновлення та розвитку країни: від оборонних технологій, штучного інтелекту, кібербезпеки до медицини, біотехнологій, інженерії та енергетики. Для студентів це означає доступ до знань і практик світового рівня в українських ЗВО, а для університетів - новий рівень міжнародної інтеграції.

Крім того, ця програма підвищує привабливість українських університетів для іноземних студентів і допомагає їм посилювати позиції в міжнародних рейтингах, що стане надзвичайно актуальним після завершення війни. Викладання професорами світового рівня робить українські ЗВО частиною глобального академічного простору та є підтвердженням того, що наша освіта відповідає міжнародним стандартам.

Важливо підкреслити, що реалізація пілоту відбуватиметься за рахунок залучених коштів і міжнародної підтримки. Після успішного конкурсного кола, програму буде додано до сталого програмного портфоліо Фонду. Для нас це принципово: ми пілотуємо нові можливості для розвитку освіти та науки в Україні без додаткового навантаження на державний бюджет.

Паралельно розвиваємо “Спільноту талановитої молоді Фонду”, до якої входять переможці учнівських олімпіад, студентів із найвищими балами НМТ, молодих науковців і спортсменів. В найближчих планах запустити для них освітню програму з розвитком особистісних і наукових компетенцій: кемпи, зустрічі з науковцями, бізнесом, міжнародними організаціями, стажування. Ми поступово формуємо “кадровий президентський потенціал” - спільноту молодих людей, які вже мають високі досягнення й амбіції, а від нас отримують інструменти для подальшого розвитку.

Якою ви бачите роль освіти й науки у післявоєнній відбудові України?

Освіта і наука – ключ до відбудови. Питання в тому, чи зможемо ми зберегти та примножити людський капітал, щоб бути конкурентними у світі. Йдеться не лише про підготовку кадрів, а про покоління з глобальним мисленням, здатне впроваджувати нові ідеї й технології тут, в Україні.

Наше завдання – щоб талановита молодь бачила перспективу вдома, а закордоном - залишалася амбасадорами України у міжнародній академічній спільноті. Тому ми підтримуємо інтернаціоналізацію – зокрема залучення професорів із топ-250 університетів світу до українських ЗВО, а після скасування воєнного стану плануємо грантову програму на навчання в найкращих університетах світу із умовою повернення в Україну. Подібний підхід свого часу став одним із ключових драйверів післявоєнного відновлення та розвитку Південної Кореї: держава відправляла молодь на навчання у топові університети США, Японії та Європи, і, повертаючись, вони формували основу економічного зростання у 1960–1980-х роках. Ми прагнемо використати цей досвід для України.

Роль Фонду на даному етапі - бути ініціатором та координатором цього процесу. Ми поєднуємо державу, бізнес, наукові та освітні установи, створюючи екосистему можливостей: від доступу до світових знань в Україні - до програм, які повертають молодих фахівців додому. Це інвестиція й у нову модель розвитку держави, не лише у відбудову країни.