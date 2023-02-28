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17:31 28.02.2023

31 країна проголосувала за обмеження участі Росії та Білорусі в органах Комітету Лісабонської конвенції - Міносвіти

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31 країна проголосувала за обмеження участі Росії та Білорусі в органах Комітету Лісабонської конвенції - Міносвіти

31 країна проголосувала за обмеження участі Росії та Білорусі в органах Комітету Конвенції про визнання кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні, повідомляє Міністерство освіти і науки.

"28 лютого 2023 року делегація Міністерства освіти і науки України взяла участь у позачерговому засіданні Комітету Конвенції про визнання кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні (Лісабонської конвенції), на якому 31 країна-учасниця Лісабонської конвенції ухвалила декларацію на підтримку України", - ідеться в повідомленні пресслужби Міносвіти.

За обмеження участі представників РФ і Білорусі в засіданнях та іншій діяльності Комітету Лісабонської конвенції, а також у керівних і колегіальних органах Комітету проголосували Албанія, Андорра, Австралія, Австрія, Бельгія, Болгарія, Чехія, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Угорщина, Латвія, Литва, Естонія, Мальта, Велика Британія, Ірландія, Ісландія, Італія, Іспанія, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Польща, Румунія, Сан-Марино, Словаччина, Швеція, Швейцарія та Україна.

"З огляду на те, що преамбула Лісабонської конвенції визначає важливу роль вищої освіти в утвердженні миру, взаєморозуміння і терпимості, у формуванні взаємної довіри між народами та країнами, учасники засідання вкотре наголосили, що країнам-агресорам не місце "за однією партою" з цивілізованим світом", - наводить слова міністра освіти і науки Сергія Шкарлета пресслужба.

Теги: #міносвіти #вища_освіта #лісабонська_конвенція

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