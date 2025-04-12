Міносвіти оновило ліцензійні обсяги у сфері вищої освіти

Міністерство освіти і науки України відкоригувало ліцензійні обсяги на освітній рівень бакалавра для 195 закладів вищої освіти державної, комунальної та приватної форми власності.

"Цей наказ жодним чином не впливає на доступність вищої освіти для вступників. Його мета — узгодити реальну та задекларовану спроможності закладів освіти. За результатами аналізу фактичного набору студентів у попередні роки встановлено, що низка закладів освіти щороку використовує менше ніж 50% ліцензованого обсягу. Відповідно до законодавства, ліцензії видають безстроково. Водночас за останні роки реальна спроможність ЗВО забезпечувати якісну освіту суттєво змінилася", - йдеться у повідомленні міністерства.

Відзначається, що аналіз, проведений Міносвіти щодо використання ліцензійних обсягів, виявив, що в низці закладів набір на окремі програми: або взагалі не здійснюється; або кількість студентів становить менше ніж половину від визначеного ліцензованого обсягу.

"Йдеться насамперед про філії, що не здійснюють набір студентів, а також про приватні ЗВО та деякі переміщені університети, які протягом останніх років набирали відносно невелику кількість здобувачів, але продовжували зберігати "роздуті" ліцензії", - додали у відомстві.

Міносвіти повідомило, що наказ про звуження ліцензійного обсягу стосується ліцензій, виданих на провадження освітньої діяльності за освітніми рівнями бакалавра, магістра, доктора філософії, а також за регульованими спеціальностями на цих рівнях вищої освіти.

"Ліцензування — це про базові вимоги до якості освіти. Держава має гарантувати чесність доступу до вищої освіти. Відповідно до ліцензійних вимог, заклади освіти зобов’язані повідомляти МОН у разі істотних змін у кадровому складі або інших фактів, на підставі яких їм було видано ліцензію. Саме це закладено в принцип безстрокового ліцензування. Але коли в закладу ліцензія на 2700 місць, а набір протягом кількох років не перевищує 400 вступників — це дискредитує всю систему, тож МОН зобов’язане звузити обсяг до реалістичного рівня", — підкреслили в міністерстві.