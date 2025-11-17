Інтерфакс-Україна
Події
13:31 17.11.2025

Можливості для іноземних добровольців застосувати професійні навички під час служби в ЗСУ будуть розширені

1 хв читати
Підходи до залучення іноземних добровольців для служби в Збройних силах України будуть змінені, а також розширені можливості для них застосувати свій досвід та професійні навички, повідомляється на сторінці Сухопутних військ ЗСУ у Facebook.

"Сухопутні війська продовжують розвиток системи залучення та використання іноземних добровольців, які ухвалили рішення підписати контракт і проходити службу у складі ЗСУ... Іноземні добровольці будуть мати ширші можливості для проходження служби включно з правом обирати бойову бригаду, напрямок та специфіку застосування, відповідно до підготовки, досвіду та побажань військовослужбовця. Це забезпечує кращу інтеграцію, рівні можливості з українськими бійцями та більш раціональне використання кадрового ресурсу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що окремі формати, що були запроваджені у 2022 році, виконали свою роль у найгостріший період оборони країни та дали змогу швидко інтегрувати іноземців, водночас ситуація на фронті, структура Сил оборони та потреби бойових частин суттєво змінилися, тому підхід до застосування іноземних військовослужбовців також зазнає змін.

"Ключовим принципом нової моделі є максимально ефективне використання їхнього досвіду, мотивації та професійних навичок у тих підрозділах, де вони потрібні найбільше", - наголосили в Сухопутних військах та обіцяють надалі забезпечувати "прозорі, зрозумілі й ефективні механізми служби для кожного, хто робить свідомий вибір стати поруч із українськими військовими у боротьбі за свободу й безпеку".

