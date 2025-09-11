Інтерфакс-Україна
Події
14:57 11.09.2025

Лукашенко помилував 14 іноземних громадян після зустрічі з представником Трампа

1 хв читати

Олександр Лукашенко вирішив помилувати 14 іноземців, повідомив телеграм-канал "Пул Першого".

"На прохання президента США та інших глав держав, в рамках жесту доброї волі і виходячи з принципів гуманності президентом Білорусі прийнято рішення про помилування низки іноземних громадян, засуджених за шпигунську діяльність, участь в екстремістській та терористичній діяльності та вчинили інші злочинні діяння на території Республіки Білорусь", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що всього помиловано 14 іноземних громадян, з яких шість – громадяни Литви, по двоє – Латвії, Польщі та Німеччини, один громадянин Франції та один – Великобританії.

Рішення про помилування було оголошено після переговорів Лукашенка із представником президента США Джоном Коулом у Мінську.

Теги: #помилування #лукашенко #іноземці

