Інтерфакс-Україна
Події
02:02 12.04.2025

США і Україна провели напружені переговори щодо доступу до корисних копалин – ЗМІ

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Українські та американські посадовці провели в п’ятницю переговори щодо доступу США до українських корисних копалин, однак прориву досягти не вдалося через антагоністичну атмосферу зустрічі, повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

"Напруження спричинив новий, більш експансивний проєкт угоди, представлений адміністрацією Дональда Трампа. Документ передбачає надання США привілейованого доступу до українських родовищ і зобов’язує Київ передавати доходи від видобутку у спільний інвестиційний фонд", йдеться в повідомленні.

Проєкт не містить гарантій безпеки для України – ключової вимоги президента Володимира Зеленського на тлі війни.

Серед суперечливих пунктів – вимога передати під контроль американської структури газопровід "Газпрому", що проходить через Україну. Український уряд залучив юридичну фірму Hogan Lovells як радника у перемовинах.

Представник Мінфіну США підтвердив факт переговорів, назвавши їх "технічними".

Очікується, що прем’єр-міністр Денис Шмигаль і міністр фінансів Сергій Марченко відвідають Вашингтон у квітні для участі у весняних зустрічах Міжнародного валютного фонду та Світового банку.

За словами джерела, адміністрація Трампа розглядає угоду як частину зусиль із припинення війни та повернення мільярдів доларів військової допомоги.

Джерело: https://www.reuters.com/world/us-ukraine-hold-tense-talks-mineral-deal-remains-elusive-source-says-2025-04-11/

Теги: #переговори #копалини #сша

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