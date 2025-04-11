Інтерфакс-Україна

Події

18:03 11.04.2025

Зеленський: маємо інформацію, що щонайменше кількасот громадян КНР воюють у складі окупаційних сил РФ

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Зеленський: маємо інформацію, що щонайменше кількасот громадян КНР воюють у складі окупаційних сил РФ

Щонайменше кілька сотень громадян Китаю воюють у складі російських окупаційних сил, це означає, що РФ намагається затягнути війну навіть за рахунок життів китайців, повідомив президент України Володимир Зеленський під час 27-го засідання Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн") у п'ятницю.

"Наразі ми маємо інформацію, що щонайменше кілька сотень громадян Китаю воюють у складі російських окупаційних сил. Це означає, що Росія явно намагається продовжити війну - навіть за рахунок життів китайців. Путін не задовольнився солдатами з Північної Кореї. Тепер він намагається покрити свій дефіцит, залучаючи ще одну націю - китайців", - сказав Зеленський під час свого виступу.

"Як довго він може продовжувати це робити? Ми повинні працювати разом, щоб такі питання були не про вибір Москви, а про наш спільний тиск на Москву - тому що тільки так це спрацює", - додав президент.

Окрім того, він наголосив, що необхідно думати також про майбутнє, зокрема, що змусить Росію обрати дипломатію і мир завтра, поряд з підтримкою українських сил і збереженням санкцій проти РФ.

"Це наша спільна доля - Європи, США, НАТО. Дякую всім, хто розуміє, наскільки важливо збільшувати витрати на оборону в Європі та посилювати співпрацю між нашими оборонними галузями", - зауважив Зеленський.

Теги: #рамштайн #зеленський #кнр

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