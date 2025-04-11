Українська делегація прибула до Вашингтону для продовження переговорів щодо угоди про копалини

Українська делегація у п’ятницю, 11 квітня, прибула до Вашингтону (США) для нового раунду переговорів про угоду щодо природних ресурсів України, пише The New York Times.

"Переговори у Вашингтоні, які, як очікується, розпочнуться в п'ятницю і триватимуть два дні, матимуть переважно технічний характер і не включатимуть високопосадовців", - йдеться у повідомленні.

Українську делегацію очолює заступник міністра економіки Тарас Качка. До її складу входять представники міністерств економіки та юстиції.

Білий дім не надав подробиць про переговори.

Джерело в українському уряді підтвердило агентству "Інтерфакс-Україна", що технічна делегація на чолі з Качкою прибула до США.