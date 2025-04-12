Попри зусилля DOGE, федеральні витрати США зросли на $154 млрд після інавгурації Трампа — ЗМІ

Від часу інавгурації Дональда Трампа федеральні витрати США зросли на $154 млрд у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року, коли президентом був Джо Байден, про це свідчать результати аналізу щоденних звітів Міністерства фінансів США, проведеного виданням The Wall Street Journal у п’ятницю.

Незважаючи на заявлену економію з боку Департаменту з ефективності уряду (DOGE), який повідомив про скорочення витрат на $150 млрд завдяки зменшенню контрактів, штатів і припиненню низки програм, загальний обсяг витрат продовжує зростати.

Як зазначає WSJ, зростання державних доходів — зокрема податкових надходжень і мит — не компенсує підвищення витрат. У результаті баланс федерального бюджету залишається під тиском, а загальний фінансовий ефект заходів економії поки не є відчутним.

Джерело: https://www.wsj.com/politics/policy/trump-doge-government-spending-increases-5903992d