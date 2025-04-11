Інтерфакс-Україна

Події

20:00 11.04.2025

Мінюст України найняв юрфірму Hogan Lovells US для роботи над угодою з США

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Мінюст України найняв юрфірму Hogan Lovells US для роботи над угодою з США

 Міністерство юстиції України найняло юридичну компанію Hogan Lovells US (Вашингтон) для відстоювання української позиції в роботі над угодою з США щодо корисних копалин.

Це випливає із реєстру FARA – закону про реєстрацію іноземних агентів, в якому у п’ятницю з’явилася інформація про реєстрацію цієї фірми в інтересах Мінюсту України 9 квітня цього року.

Більш детальна інформація щодо цієї реєстрація поки відсутня, але вказується, що Hogan Lovells US залучав 2023 року Фонд Віктора Пінчука в інтересах України для допомоги в організації виставки в Капітолії про військові злочини Росії в Україні.

Як повідомлялося, 8 квітня Кабінет міністрів виділив 113 млн грн на консультаційні послуги для підготовки проекту угоди про копалини з США або щодо створення Інвестиційного фонду відбудови, а також доручив невідкладно залучити консультантів. Зокрема, Міністерству економіки виділили 59 млн грн, а Міністерству юстиції — 54 млн грн.

Українська технічна делегація на чолі з заступником міністра економіки – торговим представником України Тарасом Качкою вже прибула в США для проведення консультацій з американською стороною, початок яких очікується у цю п’ятницю, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в уряді.

Теги: #юрфірма #переговори #сша

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