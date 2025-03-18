Інтерфакс-Україна

Події

15:51 18.03.2025

Український кінооператор Недря прокоментував зйомку разом із російською режисеркою кліпу для представника Естонії на "Євробаченні-2025"

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Український кінооператор Дмитро Недря пояснив, як потрапив разом із російською режисеркою у проект по зйомці кліпу для представника Естонії на "Євробаченні-2025" Tommy Cash.

"З початку війни у 2014 році я ніколи не знімав нічого в росії чи для російських замовників. Вчора в соцмережах розпочався хейт і погрози моєму життю через кліп, який я зняв для естонського артиста Томмі Кеша. Запит на цю роботу надійшов від естонської команди… Я знав лише, що це естонський артист із чіткою позицією: підтримка України та засудження російської агресії", - написав він в сторіс в Facebook.

Також він підкреслив, що попри те, що естонсько-російська режисерка цього кліпу, яка живе в Лос-Анджелесі (США), виступає проти російського вторгнення і не є спонсором війни, йому прикро, що "спочатку естонський проект у підсумку отримав таку кількість "російських" кредитів".​​​​​​​Раніше в ЗМІ поширилася інформація, що представник Естонії на "Євробаченні-2025" Tommy Cash випустив кліп на свою конкурсну пісню "Espresso Macchiato", а у його створенні були залучені українці та росіяни. Зокрема режисером виступила росіянка Аліна Пасок, а оператором українець Дмитро Недря.

Недря є кінооператором, який серед іншого працював оператором-постановником в українських стрічках "Я, "Побєда" і Берлін", "Безславні кріпаки", "Дорога додому", "Фокстер і Макс" та інших. 

Як повідомлялося, "Євробачення-2025" відбудеться в Базелі (Швейцарія). Фінал пройде в Санкт-Якоб Холі в суботу, 17 травня, а півфінали - у вівторок, 13, і четвер, 15 травня. За результатами жеребкування, представник від України - гурт Ziferblat виступить у першій частині першого півфіналу, 13 травня.

 

Теги: #євробачення #кінооператор #кліп

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