Зеленський очікує доповіді про повторну зустріч в Ер-Ріяді української команди з американською після зустрічі тією з росіянами

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Президент України Володимир Зеленський очікує нової доповіді щодо зустрічі української та американської команд після розмови делегації США з росіянами.

"Нещодавно говорив з Рустемом Умєровим. Вчора відбулася зустріч з американською командою. Сьогодні представники Сполучених Штатів говорили з командою війни – із представниками Росії. Після того – знову зустріч української та американської команд. Очікую також і нової доповіді", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у понеділок.