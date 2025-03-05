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13:58 05.03.2025

Мінкультури запевнило, що Ziferblat і команда супроводу не матимуть перешкод у виїзді за кордон для участі у "Євробаченні-2025"

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Мінкультури запевнило, що Ziferblat і команда супроводу не матимуть перешкод у виїзді за кордон для участі у "Євробаченні-2025"
Фото: @anastasia.mantach

Міністерство культури і стратегічних комунікацій запевнило, що гурт Ziferblat і команда супроводу не матимуть перешкод у виїзді за кордон для участі у міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2025".

"Є декілька варіантів, з якими ми будемо працювати і думати. На щастя, "Євробачення" визначається не за тиждень, ми маємо заздалегідь відпрацьовані процеси. Ми знаємо заздалегідь хто буде представляти і точно опрацюємо це питання і знайдемо рішення. Я розумію, що вони не матимуть статус критичності, але можемо думати над тим, як забезпечити цю участь", - сказала перша заступниця міністра культури та стратегічних комунікацій України Галина Григоренко на засіданні Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Водночас вона зазначила, що "Євробачення " можна вважати заходом, до якого дотичне Мінкультури, і він може бути внесений в план роботи.

Як повідомлялося, "Євробачення-2025" відбудеться в Базелі (Швейцарія). Фінал пройде в Санкт-Якоб Холі в суботу, 17 травня, а півфінали - у вівторок, 13, і четвер, 15 травня. За результатами жеребкування, представник від України - гурт Ziferblat виступить у першій частині першого півфіналу, 13 травня.

Теги: #євробачення #закордон #виїзд #ziferblat

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