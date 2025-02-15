Інтерфакс-Україна
Події
14:41 15.02.2025

"Суспільне" підписало договір з гуртом Ziferblat на участь у "Євробаченні-2025"

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"Суспільне" підписало договір з гуртом Ziferblat на участь у "Євробаченні-2025"

"Суспільне мовлення" підписало договір на участь у міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2025" з переможцем національного відбору - гуртом Ziferblat.

"Суспільне мовлення підписало договір на участь у пісенному конкурсі "Євробачення-2025" з переможцями національного відбору — гуртом Ziferblat. Музиканти представлятимуть Україну на пісенному конкурсі Євробачення", - ідеться в повідомленні "Суспільного".

Як повідомлялося, "Євробачення-2025" відбудеться в Базелі (Швейцарія). Фінал пройде в Санкт-Якоб Холі в суботу, 17 травня, а півфінали - у вівторок, 13, і четвер, 15 травня. За результатами жеребкування, представник від України - гурт Ziferblat виступить у першій частині першого півфіналу, 13 травня.

Теги: #євробачення #суспільне #ziferblat

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