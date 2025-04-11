Інтерфакс-Україна
Події
23:23 11.04.2025

У Нацгвардії пояснили, чому ім’я Кротевича зникло з указу про орден Богдана Хмельницького II ступеня

1 хв читати

У Національній гвардії України пояснили, чому ім’я колишнього начальника штабу 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" Богдана Кротевича зникло з указу президента Володимира Зеленського про нагородження орденом Богдана Хмельницького II ступеня.

Як зазначили у відомстві, формування подання на нагородження кожного військовослужбовця проходить з особливою відповідальністю. Проте в процесі оформлення документів можуть виникати технічні помилки. У разі з Кротевичем помилка була виявлена, і вже у найкоротші терміни неточності були виправлені.

Оновлене подання на нагородження було направлене до Офісу Президента України для подальшого розгляду та прийняття відповідного рішення.

Раніше повідомлялося, що Богдан Кротевич, який був захисником заводу "Азовсталь" у Маріуполі та пережив російських полон, звернув увагу, що з указу президента зникла згадка про його нагородження орденом Богдана Хмельницького II ступеня.

Джерело: https://t.me/ngu_war_for_peace/26215

Теги: #нагородження #кроткевич

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:57 09.03.2025
В Україні вручили премію імені Тараса Шевченка

В Україні вручили премію імені Тараса Шевченка

07:19 03.03.2025
Стрічка "Анора" про стосунки секс-робітниці та сина російського олігарха отримала п'ять "Оскарів"

Стрічка "Анора" про стосунки секс-робітниці та сина російського олігарха отримала п'ять "Оскарів"

19:03 23.02.2025
"Маємо зробити абсолютно все, щоб досягти справжнього миру з гарантіями безпеки", - Зеленський під час вручення нагород

"Маємо зробити абсолютно все, щоб досягти справжнього миру з гарантіями безпеки", - Зеленський під час вручення нагород

21:41 20.02.2025
Кличко в Європарламенті закликав посилити допомогу Україні

Кличко в Європарламенті закликав посилити допомогу Україні

21:05 24.01.2025
Зеленський вручив понад 50 почесних знаків премії для молодих науковців

Зеленський вручив понад 50 почесних знаків премії для молодих науковців

19:11 10.12.2024
Зеленський відзначив успішні випробування нової ракети "Рута"

Зеленський відзначив успішні випробування нової ракети "Рута"

16:10 06.12.2024
Віталій Кличко в День ЗСУ привітав та нагородив військовослужбовців медалями від столиці

Віталій Кличко в День ЗСУ привітав та нагородив військовослужбовців медалями від столиці

20:08 04.11.2024
Зеленський вручив держнагороди воїнам інженерних військ

Зеленський вручив держнагороди воїнам інженерних військ

ВАЖЛИВЕ

Мінюст України найняв юрфірму Hogan Lovells US для роботи над угодою з США

Українська делегація прибула до Вашингтону для продовження переговорів щодо угоди про копалини

Зеленський: маємо інформацію, що щонайменше кількасот громадян КНР воюють у складі окупаційних сил РФ

Україна потребує 10 систем ППО "Patriot" – Зеленський

Зеленський ввів у дію санкції проти пропагандистів і "тіньового флоту" РФ

ОСТАННЄ

Речниця Білого дому: перебування Віткоффа в Росії є кроком до мирних переговорів

Андрій Єрмак провів розмову з радниками Президентів Франції та Прем'єр-міністра Великої Британії

Голови МЗС України та Естонії обговорили протидію російському тіньовому флоту

Сибіга провів переговори з міністрами десяти африканських країн на форумі в Анталії - МЗС

Посланник Трампа запропонував передати Росії частину територій України

Умєров і Каллас обговорили у Брюсселі спільні оборонні проєкти та координацію міжнародної допомоги Україні

ДПС пропонує збільшити термін подання заяви для звільнення від сплати податків після демобілізації до 180 днів

Умєров обговорив з Кубілюсом забезпечення української армії озброєнням і боєприпасами

З окупованої території вдалося врятувати ще двох українських підлітків – Bring Kids Back UA

Зеленський обговорив з представниками громад Дніпропетровської області відбудову житла та водопостачання

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА