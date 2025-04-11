У Нацгвардії пояснили, чому ім’я Кротевича зникло з указу про орден Богдана Хмельницького II ступеня

У Національній гвардії України пояснили, чому ім’я колишнього начальника штабу 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" Богдана Кротевича зникло з указу президента Володимира Зеленського про нагородження орденом Богдана Хмельницького II ступеня.

Як зазначили у відомстві, формування подання на нагородження кожного військовослужбовця проходить з особливою відповідальністю. Проте в процесі оформлення документів можуть виникати технічні помилки. У разі з Кротевичем помилка була виявлена, і вже у найкоротші терміни неточності були виправлені.

Оновлене подання на нагородження було направлене до Офісу Президента України для подальшого розгляду та прийняття відповідного рішення.

Раніше повідомлялося, що Богдан Кротевич, який був захисником заводу "Азовсталь" у Маріуполі та пережив російських полон, звернув увагу, що з указу президента зникла згадка про його нагородження орденом Богдана Хмельницького II ступеня.

Джерело: https://t.me/ngu_war_for_peace/26215