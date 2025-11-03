Інтерфакс-Україна
14:24 03.11.2025

Президент відзначив "Хрестом бойових заслуг" двох бійців ТРО ЗСУ, які 165 діб безперервно перебували на одній із позицій на фронті

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про нагородження відзнакою "Хрест бойових заслуг" солдата Олександра Аліксєєнка й молодшого сержанта Олександра Тішаєва, що проходять службу в лавах Сил територіальної оборони ЗСУ, за безперервне ведення бойових дій на передовій позиції протягом 165 діб.

"Командир стрілецького взводу Олександр Тішаєв із літа минулого року перебував у зоні бойових дій на Запорізькому напрямку. З того часу керував знищенням ворога та утримував позиції, разом із побратимами вступаючи в бій зі значно більшими силами ворога. Крім того, Олександр Тішаєв знищував ворожі дрони та рятував життя особового складу. Гранатометник Олександр Аліксєєнко з вересня минулого року перебував у зоні бойових дій на Запорізькому напрямку. Неодноразово відбивав атаки ворожих дронів, використовуючи засоби РЕБ та стрілецьку зброю. Евакуйовував побратимів із бліндажа, куди окупанти спрямували за допомогою FPV-дронів газові боєприпаси. Під щільним вогнем артилерії та атаками безпілотників займав важливі позиції", - повідомляє пресслужба президента.

Наголошується, що у травні – жовтні 2025 року на околиці населених пунктів Вербове, Мала Токмачка, Оріхів Запорізької області Олександр Тішаєв як старший позиції разом із солдатом Олександром Аліксєєнком перебували 165 діб на одній зі спостережних позицій. Доповідали про розвідку переднього краю, проліт дронів, спостерігали за штурмовими групами ворога, здійснювали упереджувальний вогонь, доповідали про переміщення та місце дислокації окупантів.

"У складних умовах, під постійними мінометними обстрілами та атаками дронів Олександр Тішаєв забезпечив безперебійне функціонування позиції та підтримував бойовий дух пораненого в одному з бойових зіткнень Олександра Аліксєєнка. Було більш ніж 30 спроб вивести та замінити розрахунок на цій позиції, але безпечно здійснити це не вдавалося. Останнє бойове зіткнення з окупантами відбулося 20 жовтня, коли ворог штурмував оборонну лінію 22 одиницями броньованої техніки разом із десантом. Українські воїни ліквідували трьох росіян, що намагалися вдертися на їхню позицію, після знищення російського МТ-ЛБ", - зазначається в повідомленні.

28 жовтня Олександра Тішаєва та Олександра Аліксєєнка змогли вивести з позиції завдяки сприятливим погодним умовам. Олександр Аліксєєнко попри поранення завдяки допомозі побратима зумів пройти до точки евакуації близько 12 км. Зараз воїни перебувають на лікуванні в госпіталі.

Теги: #хрест_бойових_заслуг #нагородження #зеленський

