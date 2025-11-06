Інтерфакс-Україна
21:29 06.11.2025

Президент відзначив нагородами військових, які провели унікальну евакуацію пораненого бійця з російського оточення

Президент України Володимир Зеленський відзначив медалями "За військову службу Україні", "Захиснику Вітчизни" та "За врятоване життя" солдатів і офіцерів 1-го окремого медичного батальйону Сухопутних військ Збройних Сил України за операцію з евакуації пораненого захисника, яку вони здійснили.

Як повідомляє пресслужба президента, військовослужбовець провів 33 дні після важкого поранення в населеному пункті, що тимчасово перебуває під контролем ворога. Його вдалося евакуювати в результаті операції під назвою "ГВЕР" із використанням наземного роботизованого комплексу (НРК).

"Військові провели фактично унікальну операцію для порятунку пораненого – за допомогою наземного комплексу. Було шість невдалих спроб евакуації і дуже щільний вогонь росіян, але все ж таки сьома спроба спрацювала, цей наш наземний дрон допоміг, і зараз поранений боєць проходить уже лікування, реабілітацію. Його життя збережене", – сказав президент.

Зазначається, що операція тривала майже шість годин. На шляху до пораненого НРК зазнав ураження протипіхотною міною, але зміг продовжити рух на пошкодженому колесі. На зворотному шляху в НРК влучив скид із ворожого дрона, але воїн не постраждав завдяки броньованій капсулі. Всього НРК подолав відстань у 64 км (з них 37 км – із пошкодженим колесом).

За проведення цієї операції президент України відзначив медаллю "За військову службу Україні" лейтенанта Олександра Дзюбу, молодшого сержанта Данила Кутняка, молодшого сержанта Микиту Нестерчука, капітана Геннадія Новікова, молодшого сержанта Ярослава Плєхова, солдата Кирила Сєрикова, молодшого сержанта Юрія Трунякова, медаллю "Захиснику Вітчизни" – майора медичної служби Асана Чарухова та медаллю "За врятоване життя" – солдата Вадима Каплуна, старшого солдата Олексія Наумова, молодшого сержанта Антіна Рощіна та старшого солдата Сергія Юлдашева.

"Ми будемо масштабувати всю саме таку технологічну основу нашої армії – більше наземних комплексів, які працюють на фронті, більше дронів – усіх типів дронів, більше постачання сучасних рішень, які допомагають досягти результатів у бою, у забезпеченні бойових наших підрозділів, також в евакуації наших поранених воїнів", – наголосив Зеленський.

