Зеленський вручив сертифікати на квартири воїнам зі званням Герой України та родинам загиблих героїв
Президент України Володимир Зеленський вручив сертифікати на отримання квартир воїнам Сил оборони та безпеки, яким присвоєно звання Герой України, та родинам загиблих героїв.
"Продовжуємо традицію української державної вдячності – вдячності тим, чия сміливість змінює історію й робить це заради України. Вручив сертифікати на отримання квартир воїнам Сил оборони та безпеки, яким присвоєно звання Герой України, та родинам загиблих героїв", - написав він у Телеграм-каналі у неділю..
На думку президента, Україна "не збереглась би, якби не було такого героїзму, який проявляють наші люди – наші воїни, наші захисники й захисниці. І символічно, що "Золоті Зірки" для наших героїв означають не тільки нашу українську шану, не тільки нашу вдячність, але й те, що у кожного українського героя, у кожної родини українського героя точно буде свій дім тут, в Україні".
"І я дякую всім, хто допомагає, кожному, хто підтримує вас – ваші родини, наших героїв. І обов’язково пам’ятаємо всіх, хто бився заради української державності й віддав своє життя в бою, щоб Україна могла жити", - зазначив Зеленський.