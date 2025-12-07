Зеленський вручив сертифікати на квартири воїнам зі званням Герой України та родинам загиблих героїв

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський вручив сертифікати на отримання квартир воїнам Сил оборони та безпеки, яким присвоєно звання Герой України, та родинам загиблих героїв.

"Продовжуємо традицію української державної вдячності – вдячності тим, чия сміливість змінює історію й робить це заради України. Вручив сертифікати на отримання квартир воїнам Сил оборони та безпеки, яким присвоєно звання Герой України, та родинам загиблих героїв", - написав він у Телеграм-каналі у неділю..

На думку президента, Україна "не збереглась би, якби не було такого героїзму, який проявляють наші люди – наші воїни, наші захисники й захисниці. І символічно, що "Золоті Зірки" для наших героїв означають не тільки нашу українську шану, не тільки нашу вдячність, але й те, що у кожного українського героя, у кожної родини українського героя точно буде свій дім тут, в Україні".

"І я дякую всім, хто допомагає, кожному, хто підтримує вас – ваші родини, наших героїв. І обов’язково пам’ятаємо всіх, хто бився заради української державності й віддав своє життя в бою, щоб Україна могла жити", - зазначив Зеленський.