Зеленський нагородив прем’єр-міністра Нідерландів Схоофа орденом князя Ярослава Мудрого І ступеня

Президент України Володимир Зеленський нагородив прем’єр-міністра Нідерландів Діка Схоофа орденом князя Ярослава Мудрого І ступеня.

Як було заявлено під час виступу президентана третьому Міжнародному форумі оборонних індустрій у Києві, у якому також узяв участь Схооф, орден було вручено за вагомий особистий внесок у зміцнення міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України.

Крім того, Зеленський нагородив командувача Збройних сил Норвегії генерала армії Ейріка Крістофферсена та віцеадмірала Міністерства оборони Нідерландів Яна Віллема Хартмана орденами "За заслуги" ІІІ ступеня.