Інтерфакс-Україна
Події
14:37 01.10.2025

Зеленський відзначив державними нагородами поранених воїнів

1 хв читати
Зеленський відзначив державними нагородами поранених воїнів
Фото: https://president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський у День захисників і захисниць й зустрівся з пораненими воїнами та медиками, які допомагають їм відновлюватися, і відзначив їх державними нагородами, повідомляє пресслужба президента.

Зазначається, що Зеленський вручив восьми захисникам ордени "За мужність" ІІІ ступеня.

"Ви справжні захисники нашої держави. Дякуємо за те, що ви в Україні, з Україною, за те, що захищаєте й захистили, за вашу дійсно міцну службу. Я вас вітаю і вдячний за все. Найшвидшого одужання. І дякую вашим рідним та близьким", – сказав Зеленський.

Як повідомляє пресслужба, воїни зазнали поранень під час виконання завдань у Донецький, Луганський, Харківський і Сумській областях.

Також Зеленський відзначив орденом Данила Галицького та медаллю "За військову службу Україні" бойових медиків, які лікують поранених військових, беруть участь в евакуації та надають медичну допомогу в прифронтових регіонах.

"Військові захищають усю Україну, а їх захищаєте ви. Дякую за те, що ви робите все, щоб зберегти життя кожного бійця, захисника та захисниці. Дякую за вашу службу", – зазначив глава держави.

Теги: #нагородження #зеленський #день_захисників_і_захисниць_україни

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:33 01.10.2025
Зеленський запросив принцесу Анну взяти участь у наступному саміті Міжнародної коаліції за повернення українських дітей

Зеленський запросив принцесу Анну взяти участь у наступному саміті Міжнародної коаліції за повернення українських дітей

14:13 01.10.2025
Зеленський присвоїв звання Герой України посмертно Андрію Парубію, Геннадію Афанасьєву, Степану Чубенку та Володимиру Валуленку

Зеленський присвоїв звання Герой України посмертно Андрію Парубію, Геннадію Афанасьєву, Степану Чубенку та Володимиру Валуленку

11:04 01.10.2025
Зеленський: Усі спроби стерти Україну та українців завершувалися тим, що ворожі імперії розсипалися

Зеленський: Усі спроби стерти Україну та українців завершувалися тим, що ворожі імперії розсипалися

10:56 01.10.2025
УІК представив добірку нових книжок українських військових до Дня Захисників

УІК представив добірку нових книжок українських військових до Дня Захисників

10:25 01.10.2025
Свириденко в День Захисників: Уряд працює для війська і завдяки війську

Свириденко в День Захисників: Уряд працює для війська і завдяки війську

21:33 30.09.2025
Зеленський: Ситуація на ЗАЕС критична, станція вже тиждень на дизель-генераторах, один з них вийшов з ладу

Зеленський: Ситуація на ЗАЕС критична, станція вже тиждень на дизель-генераторах, один з них вийшов з ладу

20:43 30.09.2025
Зеленський обговорив із Гутеррішем ситуацію на ЗАЕС

Зеленський обговорив із Гутеррішем ситуацію на ЗАЕС

18:41 30.09.2025
Зеленський доручив готувати продовження тих санкцій, термін яких спливає

Зеленський доручив готувати продовження тих санкцій, термін яких спливає

17:19 30.09.2025
Трамп про перемовини між Зеленським і Путіним для завершення війни: треба зібрати їх разом і зробити це

Трамп про перемовини між Зеленським і Путіним для завершення війни: треба зібрати їх разом і зробити це

16:25 30.09.2025
Нова пошта та TSVITE TEREN запустили акцію -15% на браслет "Завтра буде" та відкрили арт-вітрини в Києві

Нова пошта та TSVITE TEREN запустили акцію -15% на браслет "Завтра буде" та відкрили арт-вітрини в Києві

ВАЖЛИВЕ

Зеленський присвоїв звання Герой України посмертно Андрію Парубію, Геннадію Афанасьєву, Степану Чубенку та Володимиру Валуленку

Прем’єрка Данії перед початком неформального саміту ЄС: Війна в Україні – це загроза всім нам

Зеленський доручив з'ясувати причини жахливих наслідків негоди в Одесі, 3 жовтня очікує на доповідь

Зеленський присвоїв відзнаку "Місто-герой України" 16 містам

Темпи просування окупантів у вересні впали майже вдвічі – DeepState

ОСТАННЄ

Науседа: війна коштує Україні щорічно приблизно EURO1 млрд

Керівник САП: у влади є воля боротися з побутової корупцією, але немає запиту на боротьбу з топкорупцією

Рада об’єднань нацменшин після зустрічі з єврокомісаркою Кос закликала до подальших реформ

Слідчі дії у ексзаступника керівника ОП Шурми в Німеччини були законними – директор НАБУ

СБУ заочно повідомила про підозру російському генералу, що командував підривом Каховської ГЕС

Фон дер Ляєн: Україна – наша перша лінія оборони, ми повинні посилити підтримку

В Одесі внаслідок негоди повалено 70 дерев і великих гілок

Директор НАБУ: внутрішні розслідування по детективах ще тривають, ми в комунікації з СБУ

Прем’єрка Латвії: ми підтримуємо пропозицію Єврокомісії щодо репараційних кредитів для України

Директор НАБУ: Ми ні з ким не воюємо, але маємо кризові плани на різні випадки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА