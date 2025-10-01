Зеленський відзначив державними нагородами поранених воїнів

Фото: https://president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський у День захисників і захисниць й зустрівся з пораненими воїнами та медиками, які допомагають їм відновлюватися, і відзначив їх державними нагородами, повідомляє пресслужба президента.

Зазначається, що Зеленський вручив восьми захисникам ордени "За мужність" ІІІ ступеня.

"Ви справжні захисники нашої держави. Дякуємо за те, що ви в Україні, з Україною, за те, що захищаєте й захистили, за вашу дійсно міцну службу. Я вас вітаю і вдячний за все. Найшвидшого одужання. І дякую вашим рідним та близьким", – сказав Зеленський.

Як повідомляє пресслужба, воїни зазнали поранень під час виконання завдань у Донецький, Луганський, Харківський і Сумській областях.

Також Зеленський відзначив орденом Данила Галицького та медаллю "За військову службу Україні" бойових медиків, які лікують поранених військових, беруть участь в евакуації та надають медичну допомогу в прифронтових регіонах.

"Військові захищають усю Україну, а їх захищаєте ви. Дякую за те, що ви робите все, щоб зберегти життя кожного бійця, захисника та захисниці. Дякую за вашу службу", – зазначив глава держави.