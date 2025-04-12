Інтерфакс-Україна
Події
02:38 12.04.2025

Трамп відкритий до угоди з Китаєм – Білий дім

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Президент США Дональд Трамп чітко дав зрозуміти, що відкритий до укладення угоди з Китаєм, заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт під час брифінгу у п’ятницю.

"Президент, як я вже казала з трибуни кілька днів тому, був би дуже люб'язний, якби Китай мав намір укласти угоду зі Сполученими Штатами. Президент чітко дав зрозуміти, що він відкритий до угоди з Китаєм", – зазначила вона.

Водночас вона відмовилась коментувати, чи відбувається наразі безпосередній діалог із Пекіном: "Ми залишимо цю справу нашій команді з національної безпеки, щоб вона продовжила ці дискусії. І, як завжди, прагнучи до прозорості, ми будемо надавати оновлену інформацію по мірі просування вперед", – сказала Левітт.

Джерело: https://www.youtube.com/live/AkQpLa77_0g?si=ZQzqh2uKCkiMpku4

Теги: #китай #угода #сша

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