Інтерфакс-Україна

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08:46 30.03.2025

Стали відомі пісні всіх 37 країн-учасниць "Євробачення-2025"

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Стали відомі пісні всіх 37 країн-учасниць "Євробачення-2025"
Фото: https://www.facebook.com/suspilne.culture

Стали відомі пісні всіх 37 країн-учасниць міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2025".

Зокрема, з 37 країн-учасниць, 31 країна візьме участь у двох півфіналах конкурсу, а у гранд-фіналі до 20 фіналістів приєднаються представники країн "Великої п’ятірки" (Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії й Іспанії) та Швейцарії, як країни-переможниці "Євробачення-2024".

В той же час, перші живі виступи країн, які автоматично проходять до фіналу, відбуватимуться в півфіналах конкурсу — в перервах між виходом на сцену інших виконавців. 

Учасники першого півфіналу, який відбудеться у вівторок, 13 травня: Азербайджан: Mamagama — "Run With U"; Албанія: Shkodra Elektronike — "Zjerm"; Бельгія: Red Sebastian — "Strobe Lights"; Естонія: Tommy Cash — "Espresso Macchiato"; Ісландія: VÆB — "RÓA"; Іспанія: Melody — "ESA DIVA"; Італія: Lucio Corsi — "Volevo Essere Un Duro"; Кіпр: Theo Evan — "Shh"; Нідерланди: Claude — "C'est La Vie"; Норвегія: Kyle Alessandro — "Lighter"; Польща: Justyna Steczkowska — "GAJA"; Португалія: NAPA — "Deslocado"; Сан-Марино: Gabry Ponte — "Tutta L'Italia"; Словенія: Klemen — "How Much Time Do We Have Left"; Україна: Ziferblat — "Bird of Pray"; Хорватія: Marko Bošnjak — "Poison Cake"; Швейцарія: Zoë Më — "Voyage"; Швеція: KAJ — "Bara Bada Bastu".

Учасники другого півфіналу у четвер, 15 травня: Австралія: Go-Jo — "Milkshake Man"; Австрія: JJ — "Wasted Love"; Великобританія: Remember Monday — "What The Hell Just Happened?"; Вірменія: PARG — "SURVIVOR"; Греція: Klavdia — "Asteromáta"; Грузія: Mariam Shengelia — "Freedom"; Данія: Sissal — "Hallucination"; Ізраїль: Yuval Raphael — "New Day Will Rise"; Ірландія: EMMY — "Laika Party"; Латвія: Tautumeitas — "Bur Man Laimi"; Литва: Katarsis — "Tavo Akys"; Люксембург: Laura Thorn — "La Poupée Monte Le Son"; Мальта: Miriana Conte — "SERVING"; Німеччина: Abor & Tynna — "Baller"; Сербія: Princ — "Mila"; Фінляндія: Erika Vikman — "ICH KOMME"; Франція: Louane — "maman"; Чехія: ADONXS — "Kiss Kiss Goodbye"; Чорногорія: Nina Žižić — "Dobrodošli".

Як повідомлялося, "Євробачення-2025" відбудеться в Базелі (Швейцарія). Фінал пройде в Санкт-Якоб Холі в суботу, 17 травня, а півфінали - у вівторок, 13 травня, і четвер, 15 травня. Представники України гурт Ziferblat виступить під №5 у першому півфіналі "Євробачення-2025".

 

 

Теги: #євробачення #учасники #пісні

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