64% українців вважають Європу союзником, 67% вважають, що США втомились від України

64% українців вважають Європу союзником України, 67% вважають, що США втомились від України та тиснуть на неї для поступок, лише 24% вважають США союзником, який прагне прийнятного миру, свідчать дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології у лютому-березні 2025 р.

"Ми маємо практично "дзеркальне" сприйняття Європи і США. У випадку Європи 64% вважають її союзником України, який хоче миру на прийнятних умовах, а не вважають так – 28%. У випадку ж США за останніми даними 67% вважають, що вони втомилися від України і тиснуть для поступок. Вважають, що США є союзником, який хоче прийнятного миру – 24%", - ідеться в пресрелізі за підсумками дослідження, опублікованому на сайті КМІС у вівторок.

Як зазначається в пресрелізі, також було проведене опитування стосовно сприйняття політики "Заходу" щодо України, де під "Заходом" вважається як Європа, так і США, без конкретизації.

"Зараз 31% українців вважають, що Захід втомлюється і тисне на Україні (і, відповідно, не хоче прийнятного миру). Водночас з вересня 2022 року до лютого 2024 року з 73% до 49% стало менше тих, хто вірить у підтримку Заходу і вірить у його бажання прийнятного миру для України. Далі, до лютого-березня 2025 року їх часка зросла до 62%. Тобто наразі більшість українців – 62% – вважають Захід союзником і партнером у досягненні прийнятного миру", - наголошується в дослідженні.

Коментуючи підсумки дослідження, виконавчий директор КМІС Антон Грушецький сказав: "Тектонічні зміни в зовнішній політиці США у 2025 році впливають і на Україну, і на ряд інших держав та об’єднань (як-от Канада, Данія, Європейський Союз тощо). Проте ми перебуваємо в центрі кривавої війни, тому для пересічного українці такі зміни в риториці та діях офіційних осіб США є особливо болючими. Ряд спостерігачів слушно зазначають (як-от, наприклад, С. Сидоренко з УП), що нинішні події можуть закласти фундамент антиамериканізму в Україні. В Україні і до 2025 року відчувалося певне розчарування діями США, а адміністрація Д. Трампа досить рішуче цементує несхвальне сприйняття США.

Важливо, що наразі це не перекидається на Європу і остання продовжує переважно сприйматися як партнер і союзник України. Утім, у разі недостатньо сильних кроків з боку Європи та, зокрема, у разі відсутності достатнього прогресу щодо вступу України до ЄС, серед українців можуть розвинутися і фрустрація, і, зрештою, – антизахідні настрої. Цей сценарій буде сильним і руйнівним потрясінням як для України, так і для Європи та всього Західного світу. Тому важливо докласти всіх зусиль, щоб його уникнути і зберегти оптимізм щодо європейського майбутнього України (і крім "домашнього завдання" для України безумовно є наполегливий заклик до Європи бути рішучими).".

КМІС з 2022 року досліджує громадські настрої в контексті сприйняття політики Заходу щодо України. Опитування було проведено методом телефонних інтерв’ю (CATI) і репрезентують доросле населення України на підконтрольних Уряду України територіях. Опитування було проведене 14 лютого-4 березня 2025 року і було опитано 2029 респондентів (статистична похибка 2,4%).