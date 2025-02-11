Інтерфакс-Україна
Події
10:14 11.02.2025

Фонд Притули під час трансляції нацвідбору "Євробачення-2025" зібрав 3 млн грн для мобільних груп гумрозмінування

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 Благодійний фонд Сергія Притули під час трансляції національного відбору на участь у міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2025" зібрав 3 млн грн для мобільних груп гуманітарного розмінування.

"Цьогорічний національний відбір на "Євробачення-2025" встановив високі показники переглядів: "Суспільне" отримало рекордні показники у диджиталі. Вже другу добу трансляція та виступ переможця нацвідбору тримаються у топпозиціях і трендах ютубу. За час переглядів глядачі зібрали рекордні 3 млн грн для Благодійного фонду Сергія Притули. Збір триватиме ще кілька днів", - йдеться у повідомлені мовника.

У суботу, 8 лютого проходив нацвідбір на "Євробачення-2025", переможцем якого став гурт Ziferblat.

Як повідомлялося, "Суспільне" і Благодійний фонд Сергія Притули під час трансляції нацвідбору проводило благодійний збір для мобільних груп гуманітарного розмінування Державної спеціальної служби транспорту України.

В 2022 році гурт Kalush Orchestra продав кубок переможців "Євробачення – 2022" на аукціоні, організатором якого виступив Фонд Притули. З 2017 по 2021 роки Сергій Притула був ведучим прямих ефірів нацвідборів на "Євробачення".

Теги: #євробачення #фонд_притули

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