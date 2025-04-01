Інтерфакс-Україна

Події

09:20 01.04.2025

Євросоюз офіційно запускає програму Ukraine2EU для підтримки шляху України до вступу в ЄС

2 хв читати
Євросоюз офіційно запускає програму Ukraine2EU для підтримки шляху України до вступу в ЄС

Європейський Союз офіційно запускає програму Ukraine2EU для підтримки шляху України до вступу в ЄС, повідомляє Офіс віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної.

"Ukraine2EU – ключова програма ЄС, спрямована на підтримку України в процесі підготовки до вступу та членства в Європейському Союзі. Програма ініційована ЄС, Литвою та Данією, до яких доєдналася Швеція", - йдеться у повідомленні Офісу.

Відзначається, що уряд України активно працює над впровадженням масштабних трансформацій для гармонізації національного законодавства зі стандартами та нормами ЄС.

"Активно співпрацюючи з українською владою та громадянським суспільством, програма Ukraine2EU підтримуватиме Україну на всіх етапах підготовки до членства в ЄС, залишаючись гнучкою та адаптивною відповідно до потреб країни", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, в січні 2025 року за присутності Стефанішиної ЄС, Данія та Литва підтвердили свою прихильність підтримці вступу України до ЄС, підписавши програму "Ukraine2EU - Фонд підтримки інтеграції України в ЄС".

Відзначалося, що ця ініціатива, що фінансується спільно ЄС, Данією та Литвою, із загальним бюджетом EUR14 млн підтримуватиме українські інституції в управлінні процесом вступу до ЄС і впровадженні потрібних реформ. Зокрема, програма надаватиме цільову підтримку ключовим українським органам влади, зокрема Офісу віцепрем'єр-міністерки, урядовому офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції, Секретаріату Верховної Ради та Комітету з питань європейської інтеграції, а також Міністерству юстиції. Програма діятиме з 2025 до 2027 року й буде реалізована Литовським центральним агентством управління проєктами CPVA (Lithuanian Central Programme Management Agency).

 

Теги: #україна #ukraine2eu #єс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:20 01.04.2025
MS Amlin стала першим перестрахувальником-учасником програми ЄБРР зі страхування воєнних ризиків в Україні

MS Amlin стала першим перестрахувальником-учасником програми ЄБРР зі страхування воєнних ризиків в Україні

23:35 31.03.2025
РФ має відповісти взаємністю на негайне безумовне припинення вогню Україною у чітко визначені терміни – Каллас

РФ має відповісти взаємністю на негайне безумовне припинення вогню Україною у чітко визначені терміни – Каллас

22:29 31.03.2025
Європа більша торговельна сила, ніж США, і має поглибити глобальну торговельну систему, з якої США виходять, переконаний Більдт

Європа більша торговельна сила, ніж США, і має поглибити глобальну торговельну систему, з якої США виходять, переконаний Більдт

19:41 31.03.2025
Комбат 425 ОББпС "ОЧІ": маємо БПЛА за ціною поганого танка за борт, наші фахівці вдосконалюють навички цілодобово

Комбат 425 ОББпС "ОЧІ": маємо БПЛА за ціною поганого танка за борт, наші фахівці вдосконалюють навички цілодобово

16:07 31.03.2025
ЄС визнає українські засоби електронної ідентифікації в 2027 році - Мінцифри

ЄС визнає українські засоби електронної ідентифікації в 2027 році - Мінцифри

11:29 30.03.2025
Уряд Орбана запускає опитування угорців щодо членства України в ЄС

Уряд Орбана запускає опитування угорців щодо членства України в ЄС

20:39 29.03.2025
Україна досягла 100% узгодженості із зовнішньополітичною та оборонною стратегіями ЄС

Україна досягла 100% узгодженості із зовнішньополітичною та оборонною стратегіями ЄС

16:16 29.03.2025
ЄС планує долучитися до фінансування "Радіо Свобода" – ЗМІ

ЄС планує долучитися до фінансування "Радіо Свобода" – ЗМІ

18:22 28.03.2025
Гутерріш: Україна має легітимний уряд, який потрібно поважати

Гутерріш: Україна має легітимний уряд, який потрібно поважати

20:55 27.03.2025
Військові та фінансові потреби України мають бути задоволені - глава ЄК за підсумками саміту в Парижі

Військові та фінансові потреби України мають бути задоволені - глава ЄК за підсумками саміту в Парижі

ВАЖЛИВЕ

Глава МЗС Німеччини Бербок прибула до Києва

Електронне декларування: як змінився майновий стан заступників міністрів у 2024р

Уночі збито 2 із 2 керованих авіаційних ракет

В Україні з першого квітня запрацював електронний кабінет ВЛК

Окупанти за добу втратили 1540 осіб та 53 од. автотехніки

ОСТАННЄ

СБУ затримала агентів, які на замовлення РФ планували теракти на Дніпропетровщині

Глава МЗС Литви Будріс прибув до Києва

У центрі Львова чоловіка насмерть переїхав трамвай

Глава МЗС Німеччини Бербок прибула до Києва

Електронне декларування: як змінився майновий стан заступників міністрів у 2024р

Уночі збито 2 із 2 керованих авіаційних ракет

На Сумщині РФ здійснили 63 обстріли, один постраждалий – Сумська ОВА

В Україні з першого квітня запрацював електронний кабінет ВЛК

Окупанти за добу втратили 1540 осіб та 53 од. автотехніки

Внаслідок атаки по Дніпропетровщині пошкоджені три оселі, інфраструктура та адмінбудівля, постраждалих немає

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА