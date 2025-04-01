Євросоюз офіційно запускає програму Ukraine2EU для підтримки шляху України до вступу в ЄС

Європейський Союз офіційно запускає програму Ukraine2EU для підтримки шляху України до вступу в ЄС, повідомляє Офіс віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної.

"Ukraine2EU – ключова програма ЄС, спрямована на підтримку України в процесі підготовки до вступу та членства в Європейському Союзі. Програма ініційована ЄС, Литвою та Данією, до яких доєдналася Швеція", - йдеться у повідомленні Офісу.

Відзначається, що уряд України активно працює над впровадженням масштабних трансформацій для гармонізації національного законодавства зі стандартами та нормами ЄС.

"Активно співпрацюючи з українською владою та громадянським суспільством, програма Ukraine2EU підтримуватиме Україну на всіх етапах підготовки до членства в ЄС, залишаючись гнучкою та адаптивною відповідно до потреб країни", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, в січні 2025 року за присутності Стефанішиної ЄС, Данія та Литва підтвердили свою прихильність підтримці вступу України до ЄС, підписавши програму "Ukraine2EU - Фонд підтримки інтеграції України в ЄС".

Відзначалося, що ця ініціатива, що фінансується спільно ЄС, Данією та Литвою, із загальним бюджетом EUR14 млн підтримуватиме українські інституції в управлінні процесом вступу до ЄС і впровадженні потрібних реформ. Зокрема, програма надаватиме цільову підтримку ключовим українським органам влади, зокрема Офісу віцепрем'єр-міністерки, урядовому офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції, Секретаріату Верховної Ради та Комітету з питань європейської інтеграції, а також Міністерству юстиції. Програма діятиме з 2025 до 2027 року й буде реалізована Литовським центральним агентством управління проєктами CPVA (Lithuanian Central Programme Management Agency).