Інтерфакс-Україна

Події

10:03 01.04.2025

У центрі Львова чоловіка насмерть переїхав трамвай

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У Львові чоловік загинув під колесами трамвая, повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

"Учора близько 22:30 на вул. Руській сталася трагічна подія. За попередньою інформацією, під час зупинки трамвая № 1 невідома особа лягла під колеса трамвая, що спричинило несумісні з життям травми.", – зазначено у повідомленні пресслужби.

За даними міської ради, трамвай рушав від зупинки на вул. Руській в сторону площі Ринок у той час, коли з протилежної від зупинки сторони людина опинилася під колесами вагонa.

"Особу загиблого встановлюють. Попередньо, це чоловік, віком орієнтовно 45 років, без місця постійного проживання", – повідомляють у пресслужбі ЛМР.

Обставини інциденту вивчають працівники поліції.

Теги: #трамвай #львів #загибель

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