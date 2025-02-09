Інтерфакс-Україна
Події
00:01 09.02.2025

МЗС після перемоги Ziferblat у нацвідборі: чекаємо з нетерпінням на виступ України на великій сцені "Євробачення-2025"

1 хв читати
МЗС після перемоги Ziferblat у нацвідборі: чекаємо з нетерпінням на виступ України на великій сцені "Євробачення-2025"

Міністерство закордонних справ заявляє, що для України міжнародний пісенний конкурс "Євробачення" є великою платформою культурної дипломатії.

"Гурт Ziferblat представить Україну на пісенному конкурсі "Євробачення-2025" з піснею "Bird of Pray". "Bird of Pray" – це глибоко емоційний роздум про те, що означає бути українцем сьогодні. Пісня відображає сувору реальність життя, але при цьому не втрачає надії, яка дає силу жити", - йдеться у повідомлені міністерства в Facebook після завершення національного відбору на "Євробачення-2025".

Крім того, у відомстві підкреслили, що "Євробачення" є найбільш популярним у світі музичним конкурсом з аудиторією близько 200 мільйонів людей.

"Для України це також велика платформа культурної дипломатії. За всю історію участі нашій країні вдалося перемогти тричі – 2004, 2016 та 2022 року. Чекаємо з нетерпінням на виступ України на великій сцені "Євробачення-2025", - додали в МЗС.

Як повідомлялося, "Євробачення-2025" відбудеться в Базелі (Швейцарія). Фінал пройде в Санкт-Якоб Холі в суботу, 17 травня, а півфінали - у вівторок, 13, і четвер, 15 травня. За результатами жеребкування, представник від України виступить у першій частині першого півфіналу, 13 травня.

Гурт Ziferblat представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2025", що відбудеться в Базелі (Швейцарія).

Теги: #євробачення #мзс_україна

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:23 16.05.2025
Україна на "Євробаченні" завжди проходила у фінал і жодного разу не займала останнє місце

Україна на "Євробаченні" завжди проходила у фінал і жодного разу не займала останнє місце

09:56 16.05.2025
Ziferblat виступить під №7 у фіналі "Євробачення-2025"

Ziferblat виступить під №7 у фіналі "Євробачення-2025"

00:25 16.05.2025
У другому півфіналі визначено останніх 10 учасників фіналу "Євробачення-2025"

У другому півфіналі визначено останніх 10 учасників фіналу "Євробачення-2025"

09:11 15.05.2025
Другий півфінал "Євробачення-2025" відбудеться в четвер, Україна цього разу не голосує

Другий півфінал "Євробачення-2025" відбудеться в четвер, Україна цього разу не голосує

09:41 14.05.2025
Під час трансляції першого півфіналу "Євробачення-2025" згадали учасників минулих років із Росії

Під час трансляції першого півфіналу "Євробачення-2025" згадали учасників минулих років із Росії

00:28 14.05.2025
У першому півфіналі "Євробачення-2025" визначено 10 фіналістів, Україна пройшла у наступний етап

У першому півфіналі "Євробачення-2025" визначено 10 фіналістів, Україна пройшла у наступний етап

22:46 13.05.2025
Ziferblat зі сцени першого півфіналу "Євробачення-2025" подякували Європі за підтримку України

Ziferblat зі сцени першого півфіналу "Євробачення-2025" подякували Європі за підтримку України

16:05 13.05.2025
Україна використовує "Євробачення" як культурну дипломатію - Ковальська

Україна використовує "Євробачення" як культурну дипломатію - Ковальська

11:16 13.05.2025
Jerry Heil, NEMO і Käärijä виступлять на сцені "Євробачення-2025"

Jerry Heil, NEMO і Käärijä виступлять на сцені "Євробачення-2025"

09:52 13.05.2025
Перший півфінал "Євробачення-2025" відбудеться у вівторок, українці за кордоном зможуть проголосувати за Ziferblat

Перший півфінал "Євробачення-2025" відбудеться у вівторок, українці за кордоном зможуть проголосувати за Ziferblat

ВАЖЛИВЕ

Нідерланди збільшили у 2025 році обсяг військової допомоги Україні майже втричі – Зеленський

Ердоган закликав зберегти відкритими канали діалогу між Україною та Росією

Данія готує 26 пакет військової допомоги Україні – Зеленський

Команди працюватимуть над обміном деталями щодо припинення вогню - Умєров у Стамбулі

Кислиця: тиск на РФ має продовжуватися, ми не повинні розслаблятися на цьому етапі

ОСТАННЄ

Росія на переговорах висунула вимогу віддати їй п'ять регіонів України і визнати це на міжнародному рівні - ЗМІ

Сибіга провів розмову з Каллас: погодилися, що тиск на Москву необхідно посилити

Макрон: Трамп має намір поговорити з росіянами в найближчі години або дні - ЗМІ

З початку доби Сили оборони відбили 115 ворожих атак - Генштаб

Четверо мирних мешканців постраждали внаслідок ворожих обстрілів Харківщини - прокуратура

Сибіга: план Путіна представити зустріч у Стамбулі як продовження березня 2022 року зазнав поразки

Україна й Чорногорія діятимуть спільно як кандидати на вступ до ЄС – Зеленський

Компенсація постраждалим має охоплювати всю шкоду від агресії Росії, починаючи з 2014 року – Мудра

США цього року почнуть консультації з країнами Європи про скорочення свого контингенту – постпред при НАТО

Нідерланди збільшили у 2025 році обсяг військової допомоги Україні майже втричі – Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА