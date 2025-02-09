МЗС після перемоги Ziferblat у нацвідборі: чекаємо з нетерпінням на виступ України на великій сцені "Євробачення-2025"

Міністерство закордонних справ заявляє, що для України міжнародний пісенний конкурс "Євробачення" є великою платформою культурної дипломатії.

"Гурт Ziferblat представить Україну на пісенному конкурсі "Євробачення-2025" з піснею "Bird of Pray". "Bird of Pray" – це глибоко емоційний роздум про те, що означає бути українцем сьогодні. Пісня відображає сувору реальність життя, але при цьому не втрачає надії, яка дає силу жити", - йдеться у повідомлені міністерства в Facebook після завершення національного відбору на "Євробачення-2025".

Крім того, у відомстві підкреслили, що "Євробачення" є найбільш популярним у світі музичним конкурсом з аудиторією близько 200 мільйонів людей.

"Для України це також велика платформа культурної дипломатії. За всю історію участі нашій країні вдалося перемогти тричі – 2004, 2016 та 2022 року. Чекаємо з нетерпінням на виступ України на великій сцені "Євробачення-2025", - додали в МЗС.

Як повідомлялося, "Євробачення-2025" відбудеться в Базелі (Швейцарія). Фінал пройде в Санкт-Якоб Холі в суботу, 17 травня, а півфінали - у вівторок, 13, і четвер, 15 травня. За результатами жеребкування, представник від України виступить у першій частині першого півфіналу, 13 травня.

Гурт Ziferblat представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2025", що відбудеться в Базелі (Швейцарія).