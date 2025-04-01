Інтерфакс-Україна

Події

09:55 01.04.2025

Глава МЗС Німеччини Бербок прибула до Києва

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Глава МЗС Німеччини Бербок прибула до Києва
Фото: bundesregierung.de

Міністерка закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина Анналена Бербок прибула в Україну з одинадцятим візитом, повідомляє у вівторок Bild.

Як пише видання, на вокзалі у Києві Бербок зустрів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та посол ФРН у Києві Мартін Єгер.

На місці Бербок оголосила про подальшу допомогу у фінансуванні, Німеччина надасть Україні "ще 130 мільйонів євро у вигляді гуманітарної допомоги та стабілізаційних фондів сьогодні", - сказала міністр.

"У зв'язку з глухим кутом у відносинах між США і Росією, вкрай важливо, щоб ми (...) показали, що ми (...) стоїмо на боці України і підтримуємо її зараз більше, ніж будь-коли", - цитує видання міністерку.

 

Теги: #візит #бербок

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