Інтерфакс-Україна

Події

10:38 01.04.2025

Суд відправив під варту посадовицю Вінницького ТЦК та її спільника, які побили військовозобов’язаного

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Суд відправив під варту посадовицю Вінницького ТЦК та її спільника, які побили військовозобов’язаного

Вінницький міський суд обрав запобіжний захід для посадовиці Вінницького ОМ ТЦК та СП та її спільника, які жорстоко побили громадянина. Обидва підозрюваних залишатимуться під вартою без права внесення застави, повідомляє у вівторок пресслужба ДБР.

Інцидент стався у вересні, коли потерпілий, який працював на підприємстві критичної інфраструктури та мав чинне бронювання, звернувся до установи для оновлення своїх даних. Його направили до заступниці керівника ТЦК, яка була незадоволена його поведінкою та почала змушувати підписати анкету військовозобов’язаного й відмовитися від бронювання.

Працівники ДБР повідомили про підозру заступниці начальника Вінницького об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки та її колишньому підлеглому за фактом перевищення службових повноважень військовою службовою особою, що спричинило істотну шкоду, вчиненому в умовах воєнного стану групою осіб (ч. 1 ст. 28, ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Процесуальне керівництво здійснює Вінницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Теги: #тцк #суд #вінниця

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