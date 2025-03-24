Інтерфакс-Україна

Події

10:38 24.03.2025

У "Дії" пропонують обрати склад нацжурі на "Євробачення-2025"

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У "Дії" пропонують обрати склад нацжурі на "Євробачення-2025"

У застосунку "Дія" стартувало опитування щодо вибору складу національного журі на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2025".

"Хочете вплинути на те, кому Україна віддасть свої бали на "Євробаченні" в Базелі? Тоді саме час взяти участь в опитуванні та обрати одного із членів національного журі! Саме вони оцінюватимуть виступи країн і визначатимуть, хто отримає дорогоцінні бали від України у фіналі конкурсу", - йдеться в повідомленні пресслужби "Дії".

Зокрема, віддати свій голос можна за одного з 9 кандидатів: співак, представник України на "Євробаченні-2018" MÉLOVIN; співачка Tayanna; музикант, фронтмен та вокаліст гурту "ДахаБраха" Марко Галаневич; режисер-постановник Руслан Махов; півачка, фронтвумен гурту Go_A, який посів п’яте місце на "Євробаченні-2021" Катерина Павленко; режисер, хореограф кіно й театруАнатолій Сачівко; генеральна продюсерка музичних телеканалів "М1" та "М2" Натела Чхартішвілі-Зацаринна; хореографка-постановниця Олена Шоптенко; засновник проєкту "Pianoбой", музичний продюсер нацвідбору на "Євробачення" 2023 і 2024 років Дмитро Шуров.

Опитування триватиме до 31 березня, після чого п’ятірка кандидатів, які наберуть найбільше голосів і пройдуть затвердження Європейською мовною спілкою, стане частиною національного журі.

Як повідомлялося, "Євробачення-2025" відбудеться в Базелі (Швейцарія). Фінал пройде в Санкт-Якоб Холі в суботу, 17 травня, а півфінали - у вівторок, 13, і четвер, 15 травня. За результатами жеребкування, представник від України - гурт Ziferblat виступить у першій частині першого півфіналу, 13 травня.

Теги: #євробачення #дія #журі

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