Уночі збито 2 із 2 керованих авіаційних ракет

Російські окупанти атакували територію Запорізької області двома керованими авіаційними ракетами, обидві повітряні цілі було знищено, повідомила пресслужба Повітряних сил Збройних сил України.

"У ніч на 1 квітня 2025 року (близько 21:00 31 березня) ворог завдав удару двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із літаків тактичної авіації на Запорізькому напрямку. Обидві ракети збиті протиповітряною обороною", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, ворог атакував в ніч на понеділок (із 20:00 30 березня) противник атакував територію України двома балістичними ракетами Іскандер-М із Курської обл. — РФ, 131-м ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, 57 з них збито, 45 дронів-імтаторів локаційно втрачений без негативних наслідків. Внаслідок російської атаки постраждали Сумщина, Донеччина, Харківщина, Київщина та Житомирщина.