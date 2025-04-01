Інтерфакс-Україна

Події

10:19 01.04.2025

СБУ затримала агентів, які на замовлення РФ планували теракти на Дніпропетровщині

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Контррозвідка Служби безпеки запобігла новим терактам на Дніпропетровщині: за результатами комплексних заходів затримано двох ворожих агентів, які отримали від своїх російських кураторів "замовлення" на щонайменше два вибухи у місті.

Як в телеграмі у вівторок, за матеріалами справи, першою ціллю виконавців був пікап мобільної вогневої групи ЗСУ. Терористи мали закласти саморобний вибуховий пристрій (СВП) під авто і підірвати його за допомогою виклику на телефон, що був прикріплений до вибухівки.

У разі здійснення теракту російські спецслужбісти планували нове завдання для своїх агентів – підготувати вибух біля центрального входу до будівлі ТЦК у Нікопольському районі.

Контррозвідка СБУ завчасно викрила і зірвала ворожі наміри. Обох агентів було затримано, коли вони спорядили СВП і провели дорозвідку поблизу першої "цілі" – пікапу мобільної вогневої групи.

На місці затримання у фігурантів виявлено 3 кг вибухової речовини з детонатором, які вони заховали у пластмасову каністру та "підсилили" металевими гайками.

За даними слідства, агентами РФ виявилися двоє місцевих жителів, один з яких – рецидивіст, що уже має судимість за крадіжки.

Обидва чоловіки потрапили у поле зору російських спецслужбістів під час пошуку "легких" грошей на телеграм-каналах.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (готування до вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Дніпропетровській області за процесуального керівництва Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

Теги: #сбу #агенти_рф

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