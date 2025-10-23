Лаборантка та слюсар оборонного заводу в Миколаївській області викриті на шпигунстві на користь РФ

Контррозвідка Служби безпеки України викрила агентурне проникнення ворога до підприємства оборонно-промислового комплексу України в Миколаївській області та повідомила про затримання лаборантки та слюсаря оборонного заводу, які працювали на російську воєнну розвідку.

"Агенти діяли окремо один від одного і зливали окупантам геолокації виробничих цехів та інформацію про охорону цього об’єкта. Також російські спецслужбісти намагалися дізнатися через "кротів" про наявність та види оборонних замовлень, які виконує підприємство. Крім цього, фігуранти "звітували" кураторові про наслідки комбінованих ракетно-дронових атак по портовому місту та відстежували дислокацію українських військ", - повідомляється на сайті української спецслужби в четвер.

Повідомляється, що обидва фігуранти потрапили до уваги воєнної розвідки РФ, коли публікували в телеграм-каналах антиукраїнські коментарі.

Співробітники СБУ викрили ворожу розвідактивність і затримали обох агентів під час робочих змін. На підставі зібраних доказів слідчі повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). "Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна", - йдеться в повідомленні.