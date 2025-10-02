Інтерфакс-Україна
Події
10:20 02.10.2025

Подружжя одеситів на замовлення ворога готувало підрив українських військових

Контррозвідка Служби безпеки України запобігла новому теракту в Одесі: затримано подружжя ворожих агентів, які за завданням РФ готували підрив українських військових.

В телеграм-каналі в четвер СБУ повідомляє, що для вчинення теракту фігуранти отримали від російських спецслужбістів координати, за якими знайшли схрон і забрали з нього саморобний вибуховий пристрій (СВП).

"Перед цим агенти промоніторили місця найбільшого зосередження особового складу Сил оборони, позначали ці локації на гугл-картах та "прозвітували" куратору з рф", - йдеться в повідомленні.

За інформацією української спецслужби, після "погодження" одного з об’єктів з окупантом фігуранти планували закласти там вибухівку.

Служба безпеки завчасно викрила агентів, задокументувала їхні злочини і затримала, коли вони прямували до місця запланованого теракту.

"Ворожими агентами виявилася подружня пара безробітних одеситів, яких ворог завербував у Телеграм-каналі з пошуку "легких заробітків"", - уточнюють у відомстві.

Під час обшуків у затриманих вилучено смартфони із доказами роботи на ворога.

Слідчі СБУ повідомили обом агентам про підозру за ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (підготовка до терористичного акту).

Додатково вирішується питання щодо кваліфікації їхніх злочинів як державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану.

Зловмисники перебувають під вартою.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Одеській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

