Подружжя одеситів на замовлення ворога готувало підрив українських військових
Контррозвідка Служби безпеки України запобігла новому теракту в Одесі: затримано подружжя ворожих агентів, які за завданням РФ готували підрив українських військових.
В телеграм-каналі в четвер СБУ повідомляє, що для вчинення теракту фігуранти отримали від російських спецслужбістів координати, за якими знайшли схрон і забрали з нього саморобний вибуховий пристрій (СВП).
"Перед цим агенти промоніторили місця найбільшого зосередження особового складу Сил оборони, позначали ці локації на гугл-картах та "прозвітували" куратору з рф", - йдеться в повідомленні.
За інформацією української спецслужби, після "погодження" одного з об’єктів з окупантом фігуранти планували закласти там вибухівку.
Служба безпеки завчасно викрила агентів, задокументувала їхні злочини і затримала, коли вони прямували до місця запланованого теракту.
"Ворожими агентами виявилася подружня пара безробітних одеситів, яких ворог завербував у Телеграм-каналі з пошуку "легких заробітків"", - уточнюють у відомстві.
Під час обшуків у затриманих вилучено смартфони із доказами роботи на ворога.
Слідчі СБУ повідомили обом агентам про підозру за ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (підготовка до терористичного акту).
Додатково вирішується питання щодо кваліфікації їхніх злочинів як державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану.
Зловмисники перебувають під вартою.
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Одеській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.