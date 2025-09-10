Інтерфакс-Україна
17:47 10.09.2025

Суд засудив до позбавлення свободи ще двох агентів фсб: один з них намагався підірвати поліцейських у центрі Києва – СБУ

За доказовою базою Служби безпеки України та Національної поліції реальні терміни ув’язнення отримали два агенти рф, які вчиняли теракти та підпали у Києві. Обидва діяли порізно та були затримані наприкінці 2024 року, повідомляє пресслужба СБУ.

"Як встановило розслідування, обоє засуджених – жителі столичного регіону, яких фсб завербувала у Телеграм-каналах з пошуку "легких заробітків". Один з них – 43-річний рецидивіст, який уже шість разів відбував покарання за розбій, крадіжки та втечу з виправної колонії. Цього разу він виконував замовлення фсб на здійснення теракту проти наряду поліції у Києві", - зазначається у повідомленні в телеграм-каналі.

Як встановили правоохоронці, для вчинення злочину фігурант встановив "розстяжку" з бойовою гранатою Ф-1 в орендованій квартирі в центрі столиці. Потім на лінію 102 надійшов фейковий виклик про нібито домашнє насильство за цією адресою.

Інший засуджений – 42-річний автомеханік столичної СТО, який підпалив два позашляховики ЗСУ та відділення Укрпошти. Щоб зробити це, він зливав бензин із баків машин своїх клієнтів, а потім синтезував легкозаймисті суміші.

За матеріалами правоохоронців, зловмисників визнано винними відповідно до вчинених злочинів за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт), ч. 2 ст. 113 (співучасть у вчиненні диверсії за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч. 1 ст. 114-1 (співучасть у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань за попередньою змовою групою осіб в особливий період) та ч. 2 ст. 194 (вчинення закінченого замаху на умисне знищення чужого майна, вчинене шляхом підпалу за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

"Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив їм 10 та 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - повідомляють в СБУ.

Розслідування проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

