Інтерфакс-Україна
Події
16:33 08.10.2025

СБУ затримала трьох підлітків і громадянина європейської країни, які на замовлення ворога палили релейні шафи Укрзалізниці

2 хв читати
СБУ затримала трьох підлітків і громадянина європейської країни, які на замовлення ворога палили релейні шафи Укрзалізниці
Фото: https://t.me/SBUkr

Служба безпеки України затримала ще чотирьох російських агентів, які на замовлення ворога займалися підпалами об’єктів залізничної інфраструктури у різних регіонах України.

В телеграм-каналі в середу СБУ повідомляє, що фігуранти потрапили у поле зору ФСБ РФ, коли шукали "легкі заробітки".

Так, за інформацією СБУ, у Черкаській області "по гарячих слідах" викрито трьох підлітків віком 13, 14 та 16 років з міста Сміла, які за інструкцією ФСБ разом палили релейні шафи на місцевих коліях Укрзалізниці.

Як встановило розслідування, для фігурантів це були "контрольні" завдання перед виконанням наступного – виготовити саморобний вибуховий пристрій (СВП) для теракту.

"Під час розслідування було встановлено, що ворог також "тестував" юнаків, доручивши їм наносити провокаційні графіті на стіни адмінбудівель центрального регіону", - зазначається в повідомленні.

У Києві, як інформує СБУ, затримано 36-річного громадянина сусідньої європейської країни, який виконував замовлення російських спецслужбістів.

Задокументовано, як за вказівкою окупантів іноземець підпалив дві шафи вхідних світлофорів, що забезпечують безперебійних рух поїздів у столичному регіоні України.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили трьом фігурантам про підозру відповідно до вчинених злочинів за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Підозрювані перебувають під вартою. Вирішується питання про притягнення до відповідальності 13-річного фігуранта з Черкаської області.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській, Черкаській областях за процесуального керівництва Київської міської та Черкаської обласної прокуратур.

СБУ нагадує, що якщо вас чи ваших знайомих намагаються завербувати ворожі спецслужби – повідомляйте про це в чат-бот СБУ "Спали ФСБшника" – t.me/spaly_fsb_bot (http://t.me/spaly_fsb_bot).

Теги: #сбу #затримання #агенти_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:17 07.10.2025
СБУ затримала громадянина РФ, який під виглядом добровольця вступив до Сил оборони і почав шпигувати для ФСБ

СБУ затримала громадянина РФ, який під виглядом добровольця вступив до Сил оборони і почав шпигувати для ФСБ

10:28 06.10.2025
СБУ викрила й повернула з Європи неповнолітнього агента ворога, який допомагав організовувати теракти в Україні

СБУ викрила й повернула з Європи неповнолітнього агента ворога, який допомагав організовувати теракти в Україні

17:12 03.10.2025
СБУ зібрала докази, що підозрюваний у вбивстві Парубія діяв на замовлення спецслужб РФ

СБУ зібрала докази, що підозрюваний у вбивстві Парубія діяв на замовлення спецслужб РФ

14:08 03.10.2025
Далекобійні дрони СБУ уразили один із провідних НПЗ РФ — "Орськнафтооргсинтез"

Далекобійні дрони СБУ уразили один із провідних НПЗ РФ — "Орськнафтооргсинтез"

13:32 03.10.2025
В Києві судитимуть 23-річного чоловіка, який за завданням псевдопрацівників СБУ підпалив двері квартири "зрадника"

В Києві судитимуть 23-річного чоловіка, який за завданням псевдопрацівників СБУ підпалив двері квартири "зрадника"

13:23 03.10.2025
Продавчиня із Слов'янська наводила ворожі удари по лікарнях міста - СБУ

Продавчиня із Слов'янська наводила ворожі удари по лікарнях міста - СБУ

10:57 03.10.2025
В Києві затримали двох учасників угруповання, яке продавало психотропні речовини під виглядом препаратів для схуднення

В Києві затримали двох учасників угруповання, яке продавало психотропні речовини під виглядом препаратів для схуднення

10:26 03.10.2025
В Одесі поліція викрила транснаціональну шахрайську мережу з фіктивними інвестиціями

В Одесі поліція викрила транснаціональну шахрайську мережу з фіктивними інвестиціями

10:20 03.10.2025
Пара з Миколаєва "полювала" для ворога за секретними розробками оборонної промисловості - СБУ

Пара з Миколаєва "полювала" для ворога за секретними розробками оборонної промисловості - СБУ

10:56 02.10.2025
Російський агент затриманий у Польщі: готував теракти в Лодзі, а також в Литві та Німеччині – ЗМІ

Російський агент затриманий у Польщі: готував теракти в Лодзі, а також в Литві та Німеччині – ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Меру Вишгорода та директору підрядної організації висунули підозру в розтраті 6,6 млн грн

Фон дер Ляєн: Порушення повітряного простору ЄС є гібридною війною РФ

Прокуратура повідомляє про двох загиблих через нічні атаки ворога у Сумському районі

ПС ЗСУ: вночі знешкоджено 154 безпілотники, є влучання в 11 локаціях

Двоє загиблих і одна поранена внаслідок ворожих ударів по Херсону

ОСТАННЄ

Нідерланди та Україна обговорили подальшу підтримку для літаків F-16

Рух поїздів на ніжинському напрямку здійснюється під резервними тепловозами, частина поїздів прямує об’їзними маршрутами – УЗ

У застосунку Резерв+ не можна буде отримати послуги чи оновити документ у четвер вночі

Рада дозволила передавати земділянки колишнім власникам зруйнованого майна без торгів на період воєнного стану

В Києві завершується форум оборонних індустрій DFNC: захід прийняв близько 2000 учасників із понад 20 країн світу

Навчальні заклади Одеси з четверга повертаються до очного навчання – міськрада

Президент призначив двох членів ВРП

Верховний суд залишив у силі заочний вирок пропагандисту — фронтмену гурту "Джанго"

УЧХ поділився досвідом реагування на війну в штаб-квартирі Іспанського Червоного Хреста

Космічні туристи, які здійснили суборбітальний політ на американському кораблі, повернулися на Землю

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА