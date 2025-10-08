СБУ затримала трьох підлітків і громадянина європейської країни, які на замовлення ворога палили релейні шафи Укрзалізниці

Фото: https://t.me/SBUkr

Служба безпеки України затримала ще чотирьох російських агентів, які на замовлення ворога займалися підпалами об’єктів залізничної інфраструктури у різних регіонах України.

В телеграм-каналі в середу СБУ повідомляє, що фігуранти потрапили у поле зору ФСБ РФ, коли шукали "легкі заробітки".

Так, за інформацією СБУ, у Черкаській області "по гарячих слідах" викрито трьох підлітків віком 13, 14 та 16 років з міста Сміла, які за інструкцією ФСБ разом палили релейні шафи на місцевих коліях Укрзалізниці.

Як встановило розслідування, для фігурантів це були "контрольні" завдання перед виконанням наступного – виготовити саморобний вибуховий пристрій (СВП) для теракту.

"Під час розслідування було встановлено, що ворог також "тестував" юнаків, доручивши їм наносити провокаційні графіті на стіни адмінбудівель центрального регіону", - зазначається в повідомленні.

У Києві, як інформує СБУ, затримано 36-річного громадянина сусідньої європейської країни, який виконував замовлення російських спецслужбістів.

Задокументовано, як за вказівкою окупантів іноземець підпалив дві шафи вхідних світлофорів, що забезпечують безперебійних рух поїздів у столичному регіоні України.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили трьом фігурантам про підозру відповідно до вчинених злочинів за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Підозрювані перебувають під вартою. Вирішується питання про притягнення до відповідальності 13-річного фігуранта з Черкаської області.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській, Черкаській областях за процесуального керівництва Київської міської та Черкаської обласної прокуратур.

СБУ нагадує, що якщо вас чи ваших знайомих намагаються завербувати ворожі спецслужби – повідомляйте про це в чат-бот СБУ "Спали ФСБшника" – t.me/spaly_fsb_bot (http://t.me/spaly_fsb_bot).