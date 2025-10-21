Інтерфакс-Україна
Події
12:28 21.10.2025

У Польщі та Румунії затримано трьох громадян України, що діяли в інтересах РФ

У Польщі та Румунії затримано трьох громадян України, що діяли в інтересах РФ

У Польщі за останні кілька місяців затримано 55 осіб, які діяли в інтересах спецслужб Росії, серед них є нещодавно заарештовані троє громадян України, які були затримані на території Польщі та Румунії за намагання створити канал для переправлення вибухівки в Україну, передає польський мовник RMF24 з посиланням на джерела у Національній прокуратурі.

"Результати розслідування свідчать про те, що група осіб, які працювали на російські розвідувальні служби, готувала акти диверсії до 16 жовтня 2025 року, що включали відправлення до України вантажів з вибухівкою та запалювальними матеріалами", - йдеться у повідомленні мовника на сайті у вівторок.

Згідно з інформацією прокуратури, вантажі мали на меті самозаймання або вибух під час транспортування . Метою запланованих дій було залякування населення та дестабілізація країн Європейського Союзу, які підтримують Україну. Однак вантажі були перехоплені румунською владою ще до того, як стався вибух.

Повідомляється, що громадянина України Данила Г. було затримано в Польщі, і прокурор висунув йому звинувачення в участі в діяльності іноземної розвідки та підготовці диверсійних актів терористичного характеру. За версією слідства, підозрюваний діяв спільно з іншими особами, виконуючи завдання, поставлені російськими розвідувальними службами. 17 жовтня 2025 року суд Варшави обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на три місяці.

Водночас у Румунії було затримано ще двох громадян України, які співпрацювали з підозрюваним Данилом Г. Суд Румунії вирішив взяти їх під варту на 30 днів.

За словами речника координатора спеціальних служб Яцека Добжинського, за останні місяці співробітники Агентства внутрішньої безпеки затримали загалом 55 осіб, які діяли на шкоду Польщі та від імені російської розвідки.

Теги: #польща #затримання #агенти_рф

