На Сумщині РФ здійснили 63 обстріли, один постраждалий – Сумська ОВА

Уночі та зранку росіяни здійснили 63 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, зафіксовано 89 вибухів, обстрілів зазнали Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Шалигинська громади, повідомляється в телеграм-каналі Сумської обласної військової адміністрації у вівторок.

"Юнаківська громада: ворог вдарив з мінометів (10 вибухів), артилерії (10 вибухів), СПГ (6 вибухів), FPV дроном (1 вибух), КАБами (19 вибухів) та скинув ВОГ з БпЛА (411 вибухи). Внаслідок обстрілу поранено 1 цивільну особу; Шалигинська громада: здійснено удар FPV дроном (1 вибух); Великописарівська громада: росіяни били з артилерії (5 вибухів); Есманьська громада: 1 міну скинув ворог на територію громади; Краснопільська громада: зафіксовано мінометний обстріл (3 вибухи), авіаційні удари з використанням КАБ (23 вибухів).Внаслідок удару сталося загоряння будинку культури; Миропільська громада: завдано атаку КАБ (6 вибухів)", - йдеться в повідомлені.