Електронне декларування: як змінився майновий стан заступників міністрів у 2024р

Згідно з електронними деклараціями про майно та доходи, у 17 діючих заступників міністрів різних відомств чи членів їхніх сімей у 2024 році з'явилося нове рухоме чи нерухоме майно.

Із 12 жовтня 2023 року відновлено декларування та функції Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) з перевірки декларацій. У зв'язку з цим декларації за 2024 рік необхідно було подати у звичний для декларантів термін - до 31 березня 2024 року включно. Зокрема, задекларувати свої статки повинні були перші заступники і заступники керівників міністерств українського уряду.

Так, заступник міністра молоді та спорту Сергій Тимофєєв зазначив в електронній декларації про майно і доходи за 2024 рік, що у нього з'явився легковий автомобіль Nissan Ariya 2022 року випуску вартістю 975 тис. грн. В той же час його дружина в 2024 році продала за 797 тис. грн. автомобіль Honda M-NV 2022 року випуску.

Ще один заступник міністра спорту Віталій Лавров в 2024 році придбав автомобіль Lexus TR200X 2017 року випуску вартістю 1,1 млн грн. В той же час він продав Kia Optima за 400 тис. грн.

Перший заступник міністра енергетики Юрій Шейко разом із дружиною в 2024 році набули право власності на паркомісце (12,9 кв. м) вартістю 460 тис. грн і нежитлове приміщення (4 кв. м) вартістю 64 тис. грн в Києві.

Ще один заступник міністра енергетики Анатолія Корзуна в минулому році придбав автомобіль Mercedes-Benz GLS 450D 4MATIC 2024 року випуску вартістю 5,7 млн грн. В той же час, в 2024 році він продав автомобіль Land Rover Range Rover Vogue за 1,2 млн грн.

Крім того, дружина заступника міністра соціальної політики України Анатолія Комірного (на той час заступника міністра розвитку громад та територій) у 2024 році придбала автомобіль Tesla Model S 2020 року випуску вартістю 1,3 млн грн. В то й же час сам Комірний минулого року продав за 200 тис. грн. автомобіль Mazda 2 2008 року випуску, яким користувалася дружина.

Заступниця міністра розвитку громад і територій Марина Денисюк у 2024 році за рішенням суду набула право власності на 50% квартири (136,1 кв. м) в Києві.

В свою чергу, заступник міністра внутрішніх справ Василь Тетеря задекларував новий автомобіль Toyota RAV-4 Hybrid 2024 року випуску вартістю 1,9 млн грн. В той же час у 2024 році він продав за 1,2 млн грн свій попередній автомобіль Toyota RAV-4 2020 року випуску.

Ще одна заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко в 2024 році набула право власності на садовий (дачний) будинок (134,4 кв. м) в Іванковичах Київської області, який в декларації за 2023 рік значився як незавершене будівництво.

Заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів Сергій Власенко вказав в декларації, що він у минулому році придбав автомобіль Volkswagen Touareg 2024 року випуску вартістю 2,8 млн грн, а його дружина - Citroen C3 Air Cross 2018 року випуску вартістю 575 тис, грн.

В свою чергу, чоловік ще однієї заступниці міністра захисту довкілля Ольги Юхимчук у 2024 році придбав автомобіль Tesla Model 3 2022 року випуску. В той же час в минулому році він продав Mercedes C250 2012 року випуску за 250 тис. грн.

Заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Дмитро Грищак задекларував автомобіль Toyota Venza 2012 року вартістю 660 тис. грн, право власності на який набуто в 2024 році.

Заступниця міністра освіти і науки Надія Кузьмичова в 2024 році набула права власності на квартиру (45,2 кв. м) вартістю 2,3 млн грн і нежитлове примішення (4,2 кв. м) вартістю 43,2 тис. грн в Києві.

Дружина заступника міністра у справах ветеранів Руслана Приходько у 2024 році набула право власності на автомобіль Lincoln Nautilus 2022 року випуску вартістю 1,3 млн грн. У тому ж році вона продала Volkswagen Passat 2012 року випуску за 358 тис. грн.

Крім того, перший заступник міністра охорони здоров'я Сергій Дубров у 2024 році набув право власності на дві земельні ділянки (490 і 760 кв. м) в с. Коростів Львівської області вартістю 115,4 тис. грн, а заступник міністра охорони здоров'я Едем Адаманов у 2024 році придбав автомобіль Toyota Venza 2014 року випуску за 452 тис. грн.

Також чоловік заступниці міністра аграрної політики та продовольства Оксани Осьмачко у 2024 році набув право власності на земельну ділянку (1 тис. кв. м) вартістю 790 тис. грн і на недобудований будинок в Ходосівці Київської області. В той же час він з дружиною в минулому році продали дві ділянки (612 і 613 кв. м) в Гореничах Київської області по 1,2 млн грн кожен.

Серед іншого, дружина заступника міністра національної єдності Олексія Лукашука в 2024 році набула право власності на паркомісце (13,8 кв. м) вартістю 160 тис. грн.

В електронних деклараціях інших заступників міністрів не міститься інформація про суттєві зміни в майновому стані, зокрема, щодо придбання у минулому році нерухомості чи транспортних засобів.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр України, всі віцепрем'єри та міністри вчасно подали електронні декларації про майно і доходи за 2024 рік.