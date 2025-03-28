Інтерфакс-Україна

Події

13:34 28.03.2025

Ziferblat виступить під №5 у першому півфіналі "Євробачення-2025"

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Ziferblat виступить під №5 у першому півфіналі "Євробачення-2025"
Фото: @anastasia.mantach

Український гурт Ziferblat виступить під №5 у першому півфіналі міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2025" у Базелі (Швейцарія).

"Організатори Євробачення-2025 оголосили порядок виступів у півфіналах Пісенного конкурсу, які відбудуться 13 та 15 травня. Представники України, гурт Ziferblat із піснею "Bird of Pray", вперше заспівають на головній сцені Євробачення у першому півфіналі, де виступлять під номером 5", - йдеться в повідомленні "Суспільного".

Відзначається, що представники країн "великої п’ятірки" (Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії й Іспанії) та країни-господарки "Євробачення-2025" Швейцарії, які виступатимуть одразу у фіналі, 17 травня, вперше виконають свої пісні наживо також під час півфіналів.

Як повідомлялося, "Євробачення-2025" відбудеться в Базелі (Швейцарія). Фінал пройде в Санкт-Якоб Холі в суботу, 17 травня, а півфінали - у вівторок, 13, і четвер, 15 травня. 

Теги: #євробачення #півфінал #ziferblat

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