Інтерфакс-Україна

Події

11:07 31.03.2025

У "Дії" завершилося голосування за склад нацжурі на "Євробачення-2025", його оголосять 17 травня

1 хв читати
У "Дії" завершилося голосування за склад нацжурі на "Євробачення-2025", його оголосять 17 травня

У застосунку "Дія" завершилося опитування щодо вибору складу національного журі на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2025", його оголосять 17 травня, у день фіналу конкурсу.

Зокрема, у застосунку "Дія" відбувалося голосування за членів національного журі, які вирішуватимуть скільки балів віддати від України артистам з інших країн у гранд-фіналі пісенного конкурсу 202г року. Загалом у голосуванні взяли участь 87 038 користувачів (минулого року - 235,6 тис.).

За правилами конкурсу, склад національного журі з п'яти осіб, які набрали найбільшу кількість голосів, буде оголошено 17 травня в день гранд-фіналу "Євробачення-2025" в Базелі (Швейцарія).

Проголосувати можна було за одного з 9 кандидатів: співак, представник України на "Євробаченні-2018" MÉLOVIN; співачка Tayanna; музикант, фронтмен та вокаліст гурту "ДахаБраха" Марко Галаневич; режисер-постановник Руслан Махов; співачка, фронтвумен гурту Go_A, який посів п’яте місце на "Євробаченні-2021" Катерина Павленко; режисер, хореограф кіно й театру Анатолій Сачівко; генеральна продюсерка музичних телеканалів "М1" та "М2" Натела Чхартішвілі-Зацаринна; хореографка-постановниця Олена Шоптенко; засновник проєкту "Pianoбой", музичний продюсер нацвідбору на "Євробачення" 2023 і 2024 років Дмитро Шуров.

Як повідомлялося, "Євробачення-2025" відбудеться в Базелі (Швейцарія). Фінал пройде в Санкт-Якоб Холі в суботу, 17 травня, а півфінали - у вівторок, 13 травня, і четвер, 15 травня. Представники України гурт Ziferblat виступить під №5 у першому півфіналі "Євробачення-2025".

Теги: #євробачення #дія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:46 30.03.2025
Стали відомі пісні всіх 37 країн-учасниць "Євробачення-2025"

Стали відомі пісні всіх 37 країн-учасниць "Євробачення-2025"

13:34 28.03.2025
Ziferblat виступить під №5 у першому півфіналі "Євробачення-2025"

Ziferblat виступить під №5 у першому півфіналі "Євробачення-2025"

16:02 26.03.2025
Витяг про пошкоджене чи зруйноване житло став доступним у "Дія"

Витяг про пошкоджене чи зруйноване житло став доступним у "Дія"

10:38 24.03.2025
У "Дії" пропонують обрати склад нацжурі на "Євробачення-2025"

У "Дії" пропонують обрати склад нацжурі на "Євробачення-2025"

15:51 18.03.2025
Український кінооператор Недря прокоментував зйомку разом із російською режисеркою кліпу для представника Естонії на "Євробаченні-2025"

Український кінооператор Недря прокоментував зйомку разом із російською режисеркою кліпу для представника Естонії на "Євробаченні-2025"

14:18 10.03.2025
Федоров оголосив про запуск в "Дії" бета-тесту цифрового дозволу на зброю

Федоров оголосив про запуск в "Дії" бета-тесту цифрового дозволу на зброю

12:17 10.03.2025
Глава МВС: Оформити дозволи на зброю можна і в застосунку "Дія"

Глава МВС: Оформити дозволи на зброю можна і в застосунку "Дія"

20:05 05.03.2025
У "Дії" добігає кінця бета-тестування послуги "Дозвіл на зброю"

У "Дії" добігає кінця бета-тестування послуги "Дозвіл на зброю"

14:49 05.03.2025
Мінветеранів і Мінцифри працює над адаптацією інтерфейсу "Дії" для ветеранів

Мінветеранів і Мінцифри працює над адаптацією інтерфейсу "Дії" для ветеранів

13:58 05.03.2025
Мінкультури запевнило, що Ziferblat і команда супроводу не матимуть перешкод у виїзді за кордон для участі у "Євробаченні-2025"

Мінкультури запевнило, що Ziferblat і команда супроводу не матимуть перешкод у виїзді за кордон для участі у "Євробаченні-2025"

ВАЖЛИВЕ

Уночі збито 57 зі 131 ворожих БпЛА, 45 безпілотників-імітаторів локаційно втрачено

Окупанти за добу втратили 1230 осіб та 65 од. автотехніки

Зеленський і Стубб обговорили шляхи зміцнення спільної роботи з партнерами заради тривалого миру

РФ вдарила КАБом по центру Куп’янська, є постраждала, під завалами можуть бути люди - Синєгубов

На Покровському напрямку росіяни втратили два танки, штурм "захлинувся" - ОСУВ "Хортиця"

ОСТАННЄ

Апеляція ВАКС залишила під вартою ексочільницю Хмельницької МСЕК Крупу, але зменшила заставу до 130 млн грн

Частка постійних відвідувачів сімейного парку розваг Epiland сягнула 20%

Через ворожий обстріл Куп'янська поранено двох мирних жителів

За кордоном перебуває 5-6 млн українських виборців, а на консульському обліку менше 400 тис. – голова ЦВК

Шмигаль задекларував 1,2 млн грн доходів за 2024р, дружина - 8,5 млн грн

Голова парламенту Португалії прибув з візитом до України

В Україні відбувся міжконфесійний релігійний форум за участі духовного радника Трампа Бернса - головний рабин України

Нідерланди виділяють EUR500 млн для України на проєкт дронів

Директорка Держцентру зайнятості Жовтяк задекларувала 1,5 млн грн доходів за 2024 рік

Нацагентство якості вищої освіти просить Міносвіти позбавити ексзаступника голови НАДС Заболотного ступеня кандидата наук через плагіат

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА