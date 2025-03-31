У "Дії" завершилося голосування за склад нацжурі на "Євробачення-2025", його оголосять 17 травня

У застосунку "Дія" завершилося опитування щодо вибору складу національного журі на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2025", його оголосять 17 травня, у день фіналу конкурсу.

Зокрема, у застосунку "Дія" відбувалося голосування за членів національного журі, які вирішуватимуть скільки балів віддати від України артистам з інших країн у гранд-фіналі пісенного конкурсу 202г року. Загалом у голосуванні взяли участь 87 038 користувачів (минулого року - 235,6 тис.).

За правилами конкурсу, склад національного журі з п'яти осіб, які набрали найбільшу кількість голосів, буде оголошено 17 травня в день гранд-фіналу "Євробачення-2025" в Базелі (Швейцарія).

Проголосувати можна було за одного з 9 кандидатів: співак, представник України на "Євробаченні-2018" MÉLOVIN; співачка Tayanna; музикант, фронтмен та вокаліст гурту "ДахаБраха" Марко Галаневич; режисер-постановник Руслан Махов; співачка, фронтвумен гурту Go_A, який посів п’яте місце на "Євробаченні-2021" Катерина Павленко; режисер, хореограф кіно й театру Анатолій Сачівко; генеральна продюсерка музичних телеканалів "М1" та "М2" Натела Чхартішвілі-Зацаринна; хореографка-постановниця Олена Шоптенко; засновник проєкту "Pianoбой", музичний продюсер нацвідбору на "Євробачення" 2023 і 2024 років Дмитро Шуров.

Як повідомлялося, "Євробачення-2025" відбудеться в Базелі (Швейцарія). Фінал пройде в Санкт-Якоб Холі в суботу, 17 травня, а півфінали - у вівторок, 13 травня, і четвер, 15 травня. Представники України гурт Ziferblat виступить під №5 у першому півфіналі "Євробачення-2025".