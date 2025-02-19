Інтерфакс-Україна
Події
18:14 19.02.2025

Петиція до Кабміну про блокування російськомовних піснень на стримінгах набрала 25 тис. голосів

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Петиція до Кабміну про блокування російськомовних піснень на стримінгах набрала 25 тис. голосів

Петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом заблокувати пісні російською мовою на стримінгових платформах в Україні набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петиція була подана 17 лютого і станом на 19 лютого набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

"Заборона на пісні російською мовою не обмежить свободу вибору громадян, оскільки українці зможуть насолоджуватись великою кількістю музики, виконаної іншими мовами. Це також відкриє нові можливості для популяризації музики інших народів", - йдеться в тексті петиції.

Зокрема, йдеться про блокування російськомовних пісень на таких платформах, як Apple Music та Spotify.

Теги: #кабмін #пісні #блокування #петиція

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