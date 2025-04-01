Інтерфакс-Україна

Події

08:34 01.04.2025

В Україні з першого квітня запрацював електронний кабінет ВЛК

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В Україні з першого квітня запрацював електронний кабінет ВЛК

З першого квітня Міністерство оборони України запускає електронний кабінет військово-лікарської комісії (ВЛК), висновки про непридатність або навпаки — оформлятимуть в цифровому форматі, повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Вона наголосила, що це дасть змогу громадянам не ходити до ТЦК. Інформація в електронному вигляді надсилатиметься одразу до реєстру "Оберіг", а також відображатиметься в "Резерв+".

"В новій системі зареєструвалось понад 12 тисяч членів ВЛК. За місяць вони виконали більше 100 тисяч різних операцій у нових електронних кабінетах ВЛК. Це доводить, що система працює і готова до масштабування.", — написала Черногоренко у своєму Facebook.

 

 

Теги: #електронний_кабінет #влк

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