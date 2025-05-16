Інтерфакс-Україна
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11:46 16.05.2025

Міноборони: Три тижні залишилось для проходження ВЛК військовозобов'язаними з обмеженою придатністю

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Міноборони: Три тижні залишилось для проходження ВЛК військовозобов'язаними з обмеженою придатністю
Фото: Генштаб ЗСУ

Військовозобов’язані чоловіки віком від 25 до 60 років, які до 4 травня 2024 року були визнані обмежено придатними до військової служби, мають пройти повторну військово-лікарську комісію (ВЛК) до 5 червня 2025 року, інформує Міністерство оборони України.

"Ця вимога передбачена Законом України "Про внесення зміни до пункту 2 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист" від 12.02.2025 № 4235-IX", - йдеться у повідомленні на сайті відомства в п’ятницю.

Водночас у Міноборони уточнили, що ця вимога не стосується осіб з інвалідністю будь-якої групи.

Отримати направлення на ВЛК можна у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) або через електронну систему "Резерв+". Медичний огляд проводять військово-лікарські комісії, визначені ТЦК та СП. Це може бути ВЛК при ТЦК та СП, військовому госпіталі або іншому закладі охорони здоров'я.

"Лікарі-спеціалісти проведуть повторний медичний огляд для визначення придатності до військової служби за оновленими вимогами. За результатами огляду буде надано новий висновок ВЛК щодо придатності або непридатності до військової служби", - зазначається в повідомленні.

У разі невиконання вимог закону передбачено адміністративну відповідальність. ТЦК та СП інформуватимуть поліцію, яка має право здійснювати адміністративні затримання та доставлення осіб до найближчого ТЦК, де вони підлягатимуть притягненню до адміністративної відповідальності та одночасно будуть направлятися для проходження медичного огляду, зокрема і після визначеного законом терміну. Правопорушники підлягатимуть штрафу відповідно до ст. 210 КУпАП – від 17 тис. до 25,5 тис. грн.

Міністерство оборони закликає громадян відповідально поставитися до вимог закону та своєчасно пройти повторну ВЛК.

Теги: #обмежено_придатні #влк

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