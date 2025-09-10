Кабмін спростив процедуру проходження ВЛК для військових, які лікуються за кордоном

Кабінет міністрів спростив процедуру проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) для військових, які лікуються за кордоном.

Як повідомив в Телеграм-каналі народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність"), Кабмін запустив експериментальний проєкт, згідно якого поранені захисники та представники сил безпеки, що перебувають на тривалому лікуванні в іноземних клініках, зможуть проходити військово-лікарську комісію дистанційно, без повернення в Україну.

Зазначається, що проєкт діятиме 1 рік, його координатором буде Міністерство оборони, а учасниками - військові та силовики, які постраждали від війни з РФ і лікуються за кордоном за державною програмою.